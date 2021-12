Confira os 10 cursos com maior procura e remuneração

Chegou o momento mais importante: a hora de decidir a carreira. Essa é a hora mais difícil para muitos estudantes. Alguns fatores são levados em consideração no momento crucial da escolha: a procura pelo curso, a situação do mercado de trabalho, a média salarial da futura profissão e o principal: a afinidade com o curso.

O Censo do Ensino Superior 2017 – INEP indicou os 10 cursos com maior número de estudantes matriculados neste período. Lideram o ranking: Direito (763.786), Pedagogia (580.246), Administração (567.737), Ciências Contábeis (306.263), Engenharia Civil (302.519), Educação Física (277.552), Enfermagem (256.866), Psicologia (220.053), Arquitetura e Urbanismo (149.546) e Fisioterapia (146.900).

De acordo também com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado pelo Ministério do Trabalho, no período entre janeiro a maio deste ano, foram registradas algumas áreas com número recorde de contratações para oportunidades de carteira assinada.

No top do ranking estão Enfermagem (23.533), Administração (15.321) Ciências Contábeis (12.208), Educação Física (12.005) Direito (5.3790) e Fisioterapia (4.994). Ou seja, além de haver muita procura do curso, há também grande número de contratações. A estudante Renata Vitória cursa Fisioterapia, que está bem posicionado nas duas listas. “Comecei estudando Nutrição, mas não me identifiquei com a área. Passei, então, para Fisioterapia. Mesmo sabendo da saturação do mercado de trabalho e das poucas oportunidades, arrisquei e hoje é no que desejo trabalhar futuramente e, assim, seguir a minha profissão”, planeja.

Bolsas de estudo: 700 mil oportunidades

