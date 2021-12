Confira o resultado do SiSU 2019 válido para o segundo semestre

Acabou a espera. O resultado do Sistema de Seleção Unificada 2019, que oferece 59 mil vagas para ingresso no segundo semestre deste ano, já está disponível. Os candidatos podem acessar a página do processo seletivo e também o site das 76 Instituições de Ensino Superior (IES) para visualizar a lista de aprovados.

De acordo com o cronograma do SiSU , a matrícula acontece a partir desta quarta-feira (12) e segue até a próxima segunda-feira (17). Para garantir a vaga, é preciso verificar o edital específico da instituição de ensino e conferir as datas, horários, unidades de ensino e documentos que devem ser apresentados para a realização do procedimento.

Lista de espera do SiSU 2019.2

A lista de espera do SiSU.2 está disponível a partir de amanhã (11) para manifestação de interesse dos candidatos. De acordo com o site do processo seletivo, “a lista de espera é única e compreende ampla concorrência, reserva da Lei nº 12.711/2012 e facultativamente, demais ações afirmativas”.

Só poderá realizar o procedimento quem não foi selecionado nas opções de vagas cadastradas. O resultado será disponibilizado em 19 de junho, pela instituição de ensino. As convocações dos selecionados também ficará a cargo de cada uma das IES participantes.

O que é o SISU

O SISU é um processo seletivo informatizado, viabilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para ingresso em instituições públicas de ensino do país. São realizadas duas seleções por ano, com que permitem o ingresso na graduação ao longo do primeiro e do segundo semestre.

A seleção acontece de acordo com a nota alcançada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 e cadastrada no sistema. A classificação dos candidatos é disponibilizada em ordem decrescente de pontuações, até o limite de vagas disponibilizadas por IES, curso, campus e modalidade de concorrência.

Além do SiSU, também adotam a nota do ENEM o Programa Universidade para Todos ( Prouni ), cujas inscrições começam amanhã (11) e seguem até esta sexta-feira (14); e o Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), que inscreve os candidatos entre 25 de junho e 1º de julho de 2019.

adblock ativo