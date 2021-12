Confira o cronograma de inscrições e provas para os vestibulares de 2020

As principais universidades do país já estão com data marcada para o vestibular 2020. Além disso, as instituições também já começaram a divulgar as datas das inscrições, dos pedidos de isenção, das provas e de outros prazos. Quem sonha com a realização da graduação deve ficar atento para não perder o time.

Além destas datas, é importante ficar ligado também nos prazos dos programas de governo como o ENEM 2019. As notas do exame poderão ser usadas para ingresso no Ensino Superior em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SISU ); para a aquisição de bolsa parcial ou integral em faculdade particular através do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ); ou financiar a faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ).

Confira os prazos das universidades:

ITA

Inscrições: 1 de agosto

Primeira fase: 1 de dezembro

Segunda fase: 12 e 13 de dezembro

UNICAMP

Inscrições: 1 de agosto a 6 de setembro

Primeira fase: 17 de novembro

Segunda fase: 12 e 13 de janeiro de 2020

UNESP

Inscrições: 9 de setembro a 7 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 15 e 16 de dezembro

Lista de aprovados: 3 de fevereiro de 2020

UNIFESP

Inscrições: 23 de setembro e 25 de outubro

Prova: 12 e 13 de dezembro

USP

Inscrição: 12 de agosto e 20 de setembro 2020

Primeira fase: 24 de novembro

Segunda fase: 5 e 6 de novembro de 2020

Primeira chamada: 24 de janeiro de 2020

