Confira dicas de cuidados com os pés durante o Carnaval

É tempo de cair na folia. Foi dada a largada para a temporada da festa popular mais aguardada no calendário dos baianos. Curtir o Carnaval é divertido e saudável, mas é preciso seguir atento aos cuidados com o corpo também nesse período. Quem vai manter o ritmo em todos os dias de festa deve dar uma atenção especial aos pés. Eles são bastante exigidos durante os dias de folia, mas dá para evitar as rachaduras, dores, bolhas, calos e outros problemas com medidas simples.

A pressão sobre os pés é grande quando os foliões estão pulando ao longo da avenida. São muitas horas em pé, o que pode causar uma sensibilização maior nessa parte do corpo. A coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador, Maiara Bouzas, comenta quais são os cuidados que devem ser tomados pelos foliões antes e depois de sair para curtir.

“Para evitar dores nas articulações é recomendado fazer alongamentos, inclusive quando já estiver na festa. Havendo necessidade, é bom dar uma breve parada, se alongar e continuar o percurso. Além disso, preparar os pés com uma automassagem dará maior qualidade para aguentar o pique, aliviando a tensão. De forma prática, basta colocar uma bolinha de tênis embaixo da sola dos pés e fazer lentamente uma leve pressão,” recomenda.

A fisioterapeuta também alerta para o tipo de calçado mais adequado. “Deve-se evitar sapato apertado. Usar calçados confortáveis é fundamental. O mais indicado é o tênis. Há um modelo ideal para cada pessoa, que é indicado por meio de uma avaliação com um profissional da área, mas nesse caso, usando um que proporcione uma pisada neutra já contribui para evitar o desconforto”.

Lesões pós Carnaval: o que fazer?

As dores nos pés depois do Carnaval são comuns e, algumas vezes, requerem cuidados de um especialista. “É preciso se preocupar caso a dor persista ou aumente a intensidade. Também em casos de edema, vermelhidão ou aquecimento no local”, alerta Bouzas.

Quem vai curtir todos os dias ou apenas alguns, mas quer terminar a festa sem problema nos pés, vale seguir as dicas para evitar desconforto:

Dicas de unhas

- Corte as unhas retinhas e não muito curtas: essa tática evita unhas encravadas. Também não é recomendado cortar os cantos nem retirar as cutículas.

- Se a unha encravar mesmo assim, lembre-se: é importante recorrer a um profissional especializado para não piorar o quadro.

Dicas de meias

- Prefira as de algodão, pois absorvem melhor o suor e protegem o pé de fungos e bactérias. De preferência, opte por peças claras (de preferência, brancas) que retém menos calor que as demais.

Dicas de limpeza

- Principalmente para quem transpira muito, é recomendado usar antissépticos e caprichar na higienização dos calçados. Não esqueça de deixá-los ao sol sempre que possível.

Profissionais de Fisioterapia

Os fisioterapeutas são os profissionais indicados para tratar doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou má-formação, além de vícios de postura. Por meio de técnicas e exercícios, restauram e conservam a capacidade física dos pacientes.

