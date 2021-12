Confira as vagas ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (22). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (22/07)

CONTADOR (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Obrigatório possuir disponibilidade no período diurno e fácil acesso ao bairro Fazenda Grande 2

01 VAGA

PERSONAL TRAINER (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Educação Física - A partir do 4º sem

Obrigatório possuir disponibilidade no período noturno e fácil acesso a Rótula da Feirinha (Cajazeiras)

Bolsa Estágio R$ 500,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em TI e Análise de Sistemas

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em desenvolvimento/administração de dados, redes e suportes

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento nas rotinas de instalação/manutenção de forno e fogão

industrial, refrigerador, liquidificador e pequenos reparos de manutenção predial

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atividades externas e vivência na área de vendas (internas ou

externas)

05 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de vendas externas, CNH ‘A/B’ e veículo próprio

05 VAGAS

SUPERVISOR DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

04 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas internas, panfletagem e telemarketing ativo

Salário R$ 1.136,00 + Benefícios

02 VAGAS

VISUAL MERCHANDISING

Ensino Superior completo em MKT, Publicidade e Propaganda ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

06 VAGAS

TÉCNICO DE REDE /TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento em rede de fibra óptica, vivência na área e disponibilidade

de horário

02 VAGAS

TÉCNICO DE FIBRAS ÓPTICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área e conhecimento em fusões e testes de fibra em OTDR e

em Power Meter para fibra óptica

03 VAGAS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.144,00 + Benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (22/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, Marketing ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Auxiliar de Saúde Bucal e vivência em consultório dentário

Salário R$ 1.069,52 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA/HELPDESK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no bairro do Subúrbio (Cidade Baixa)

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil (Dewalt,

Makita, Bosh e afins) e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ensino Superior completo em Artes ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em ADM, RH ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no bairro na Suburbana ou Cidade Baixa

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas (22/07)

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso atualizado de CFTV e disponibilidade para atuar em escala 12x36

Desejável: Conhecimento/habilidade na área de monitoramento

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (22/07)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função com forno e fogão

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência com confecção

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com móveis ou informática

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié (22/07)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Ilhéus (22/07)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência - Apresentar laudo médico

Ensino Médio incompleto

Obrigatório possuir conhecimento básico em informática

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

Desejável: Habilidade em Casa de Material de Construção

03 VAGAS

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

Desejável: Vivência na área hospitalar

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na Zona Sul e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

PETISQUEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em alta/média tensão, bomba de água e esgoto, NR10 (atualizado),

e disponibilidade/habilidade para atuar com motores diversos e transformadores

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

04 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Técnico na área

Obrigatório possuir disponibilidade/habilidade para atuar com bombas de água e esgoto, conhecimento

em válvulas, barrilete e selo mecânico, além de cursos NR10; NR33 e NR35 (atualizados)

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade/habilidade para atuar com caminhão, veículos leves e/ou

empilhadeira

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso atualizado NR35 (atualizado)

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir inglês fluente

Desejável: Experiência em Hotelaria

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

07 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Itabuna (22/07)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA/ENTREGADOR (CAMINHÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e curso MOPP

05 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bombas de centrífugas, alternativas e submersíveis

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFEITEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bolos, tortas, doces e salgados

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (22/07)

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Fundamental incompleto

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Barreiras (22/07)

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Agente de Portaria (atualizado)

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de móveis, eletrodomésticos e colchões

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

02 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em Elétrica com carga horária de pelo menos 100h e certificação NR10

03 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

