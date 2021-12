Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (14). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (14/11)

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Tecnologia da Informação ou áreas a fins – A partir do 2º sem

Obrigatório residir em Pau da Lima, São Rafael, São Marcos, Canabrava, Jardim Cajazeiras, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, Vila Canária, Porto Seco Pirajá, Vale dos Lagos ou Novo Marotinho

Desejável: Habilidade com programas de Web Design

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

02 VAGAS

ATENDENTE DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com açougue

Salário 1.158,65 + Benefícios

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MODA PRAIA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

CUMIM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

INSTRUTOR DE MÚSICA E PERCUSSÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE HORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como instrutor de ofício de horta

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, curso de refrigeração e treinamentos em NR10 e NR35

Salário 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo de eletro, linha branca, linha marrom ou telefonia

Salário 1.163,35 + Benefícios

20 VAGAS

INSTALADOR DE CORTINAS, PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

PASTILHEIRO

Ensino profissionalizante básico de instituições especializadas - Carga horária de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.734,21 + Benefícios

02 VAGAS

REDATOR DE PUBLICIDADE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com publicidade, propaganda e marketing

Desejável: Conhecimento em vendas on-line e/ou ensino Superior completo em MKT

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no setor de montagens, assistência e pós venda

04 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (14/11)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

Salário 1.800,00 + Benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área ou atividade similar, disponibilidade de horário e residir no Parque São Cristóvão, Jardim das Margaridas e proximidades ou nos municípios de Simões Filho ou Lauro de Freitas

Salário 1.087,00 + Benefícios

10 VAGAS

COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.124,00 + Benefícios

02 VAGAS

LIMPADOR DE FACHADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir treinamento em NR35 e vivência na área

Salário 1.043,35 + Benefícios

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de qualificação profissional e vivência na área

Salário 1.734,21 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (14/11)

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Técnico completo em Mecânica, Eletromecânica, Automação, Mecatrônica e Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

08 VAGAS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Ensino Técnico ou Tecnólogo em Logística

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento em técnicas de recebimento de materiais/embalagens e noções de MRP, preferencialmente SAP

Desejável: Curso de Empilhadeira

05 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com vendas de plano de saúde e dentário

06 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FISCAL DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (14/11)

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (14/11)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório residir na cidade de Andorinha

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

10 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

06 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório residir na cidade de Ponto Novo

01 VAGA

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e registro no CREA

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (14/11)

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir vivência com planilhas no Excel

01 VAGA

OPERADOR DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (TEMPORÁRIA)

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO / VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

01 VAGA

WEB DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Pacote Adobe (Photoshop, CorelDRAW e Ilustrator)

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO/INSPETOR DE DISCIPLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de Vigilante e Bombeiro Civil

10 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

