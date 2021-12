Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (04). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (04/11)

ANALISTA DE SISTEMAS/INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir moto e CNH ‘AB’

Salário 1.155,00 + Benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Ensino Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Camaçari, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Guarajuba ou áreas próximas a Praia do Forte

01 VAGA

ENCARREGADO DE CONTROLE FINANCEIRO

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área financeira e com implantação de Sistema Smart

01 VAGA

GERENTE DE FINANÇAS

Ensino Superior completo em ADM, Gestão Financeira ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, vivência na área e residir próximo ao CIA

01 VAGA

TRATORISTA/OPERADOR DE ROÇADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘B’ e vivência no manuseio de trator com carroça

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (04/11)

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

RECEPCIONISTA/ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

EMPACOTADOR A MÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (04/11)

ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, Engenharia de Gestão ou Propaganda – Previsão de formação em dez/2020

Obrigatório residir na cidade

Desejável: Habilidade em informática (Excel) e Inglês

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

CONSULTOR TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Técnico completo em Mecânica, Eletromecânica ou de Produção

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso de Direção Defensiva e disponibilidade para viajar

01 VAGA

ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM

Ensino Médio incompleto

Experiência na carteira

Obrigatório residir na cidade e possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (04/11)

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir vivência com vendas de cosméticos e residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VENDEDOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (04/11)

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 02 meses na carteira

03 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS LÍDER

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (04/11)

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

03 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA/BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função com máquina overloque – Apresentar carta de referência

01 VAGA

LAVADOR DE CARRO

Ensino Médio incompleto

Experiência com troca de óleo de carros – Apresentar comprovação

02 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

PROJETISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista nível I ou II

15 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (04/11)

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (04/11)

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo em Serviço Social

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO/INSPERTOR DE DISCIPLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de Vigilante e Bombeiro Civil

10 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’

01 VAGA

PSICÓLOGO

Ensino Superior completo em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

ADVOGADO

Ensino Superior completo em Direito

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

10 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

PROMOTOR DE MARKETING

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

03 VAGAS

ATENDENTE DE BALCÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

02 VAGAS

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (04/11)

ENTREGADOR/MOTOBOY

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE REDE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CAIXA NO COMÉRCIO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (04/11)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de produtos de informática e/ou eletrodomésticos

01 VAGA

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CASEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função e com criação de cavalos

01 VAGA

ODONTÓLOGO

Ensino Superior completo em Odontologia

Experiência mínima de 06 meses com cirurgia odontológica

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

10 VAGAS

BARMAN

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar à noite

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar à noite

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar à noite

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como design gráfico ou como impressor

Obrigatório possuir habilidade com máquinas de corte e serralheria

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Profissionalizante completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses com manutenções corretivas/preventivas nos equipamentos de construção civil e de indústrias em geral

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de segurança

Desejável: Possuir curso de Vigilante

04 VAGAS

TÉCNICO AGRÍCOLA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em MIP

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando – A partir do 5º sem

Obrigatório possuir conhecimento em programação AutoCAD

01 VAGA

PASTELEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE AGROPECUÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como gerente agrícola em culturas de soja/milho e em máquinas agrícolas

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Desejável: Possuir CNH ‘A’ e/ou ‘B’

02 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

