Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (01). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (01/11)

AJUDANTE DE PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de massas, molhos e assar pizza

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Ensino Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Camaçari, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Guarajuba ou áreas próximas a Praia do Forte

01 VAGA

ENCARREGADO DE CONTROLE FINANCEIRO

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área financeira e com implantação de Sistema Smart

01 VAGA

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

03 VAGAS

GERENTE DE FINANÇAS

Ensino Superior completo em ADM, Gestão Financeira ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, vivência na área e residir próximo ao CIA

01 VAGA

COSTUREIRA DE MODA PRAIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e vivência na área

02 VAGAS

TRATORISTA/OPERADOR DE ROÇADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘B’ e vivência no manuseio de trator com carroça

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com unha em gel, acrigel, vidro e comum

01 VAGA

COORDENADOR AUXILIAR DE CURSO

Ensino Superior completo em Nutrição, Fisioterapia ou Psicologia com Pós-Graduação

Experiência mínima de 06 meses na função na área acadêmica – Apresentar comprovação

Salário 1.442,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (01/11)

RECEPCIONISTA/ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

EMPACOTADOR A MÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AGENTE ADMINISTRATIVO/CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (01/11)

ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, Engenharia de Gestão ou Propaganda – Previsão de formação em dez/2020

Obrigatório residir na cidade

Desejável: Habilidade em informática (Excel) e Inglês

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

CONSULTOR TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Técnico completo em Mecânica, Eletromecânica ou de Produção

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso de Direção Defensiva e disponibilidade para viajar

01 VAGA

ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM

Ensino Médio incompleto

Experiência na carteira

Obrigatório residir na cidade e possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (01/11)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VENDEDOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

COPEIRA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir conhecimento com selos mecânicos em bombas centrífugas e residir em Candeias

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (01/11)

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (01/11)

OPERADOR DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

06 VAGAS

AUXILIAR DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência na função

06 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE REDE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CAIXA NO COMÉRCIO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência no ramo de ótica

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (01/11)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir conhecimento básico em Informática

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir conhecimento básico em Informática

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem – COREN ativo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em Informática

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em Informática

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com atendimento

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externas

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior cursando Administração – Do 2º ao 5º sem

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em Itapetinga

01 VAGA

INSTALADOR/REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e noções básicas de informática

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir CNH ‘C’ ou ‘D’

Desejável: Experiência com entregas em fazendas

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

COZINHEIRO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana

01 VAGA

CABELEIREIRO/INSTRUTOR DE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e curso completo na área - Apresentar certificação

01 VAGA

BARBEIRO/INSTRUTOR DE BARBEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e curso completo na área - Apresentar certificação

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA/ BALCONISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência como tapeceiro de estofados

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA/MONTADOR DE ESTOFADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência como montador de sofá

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir vivência em concessionárias - Preferencialmente no departamento de serviços/pós-vendas

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência com corte de cabelo feminino

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA/COORDENADOR DE ESTOQUE

Ensino Superior completo em Logística

Experiência como coordenador de estoque – Apresentar comprovação

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

