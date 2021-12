Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (31). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (31/10)

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Técnico completo em Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com Sistema Domínio, Excel, eSocial, SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF, folha de pagamento, admissão/demissão e rescisão

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário e para viagens no interior e outros estados

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

03 VAGAS

GERENTE DE FINANÇAS

Ensino Superior completo em ADM, Gestão Financeira ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, vivência na área e residir próximo ao CIA

01 VAGA

COSTUREIRA DE MODA PRAIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e vivência na área

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir CNH ‘B’ e vivência na área

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

GESSEIRO MONTADOR

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

08 VAGAS

MODELISTA DE ROUPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

01 VAGA

TRATORISTA/OPERADOR DE ROÇADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘B’ e vivência no manuseio de trator com carroça

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 02 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para cadastro como 'MEI'

05 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com unha em gel, acrigel, vidro e comum

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de consórcio de automóveis, imóveis, embarcações, máquinas e serviços (apresentar comprovação) e disponibilidade para plantões à noite e aos finais de semana nos shoppings

05 VAGAS

COORDENADOR AUXILIAR DE CURSO

Ensino Superior completo em Nutrição, Fisioterapia ou Psicologia com Pós-Graduação

Experiência mínima de 06 meses na função na área acadêmica – Apresentar comprovação

Salário 1.442,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (31/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como escovista

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (31/10)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VENDEDOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

COPEIRA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir conhecimento com selos mecânicos em bombas centrífugas e residir em Candeias

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA GANDU (31/10)

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em informática, e português para o trabalho, habilidade para atuar com equipes e atendimento ao público, além de perfil dinâmico, proativo e comunicativo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (31/10)

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ (com atividade remunerada) e disponibilidade para viagens no país

05 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (31/10)

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (31/10)

ATENDENTE DE FARMÁCIA/BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função com máquina overloque – Apresentar carta de referência

01 VAGA

LAVADOR DE CARRO

Ensino Médio incompleto

Experiência com troca de óleo de carros – Apresentar comprovação

02 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

PROJETISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista nível I ou II

15 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (31/10)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir carro e CNH ‘B’

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (31/10)

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Técnico completo em Tecnologia da Informação

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM CRONOTACÓGRAFOS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘C’

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

EMPACOTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

VIGIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

