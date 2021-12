Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (25). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (25/10)

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo de Eletricista de Rede de Distribuição - Carga horária min. de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de Linha Viva para Rede/Subestações, NR10 básico, NR35 e NR10 SEP

14 VAGAS

ELETRICISTA MOTORISTA DE LINHA VIVA/ALTA TENSÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’, vivência como eletricista de Linha Viva MT e cursos de Rede de Distribuição (200h), Linha Viva para Redes e Subestações, NR10 SEP e NR35

06 VAGAS

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com balanceamento e alinhamento automotivo (apresentar comprovação)

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COORDENADOR AUXILIAR DE CURSO

Ensino Superior completo em Nutrição, Fisioterapia ou Psicologia com Pós-Graduação

Experiência mínima de 06 meses na função na área acadêmica – Apresentar comprovação

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (25/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e para viajar (interior ou outros estados)

01 VAGA

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima der 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para trabalhar como instalador/reparador de fibra óptica

05 VAGAS

ANALISTA DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Logística – A partir do 3º sem

Desejável: CNH ‘D’

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório residir próximo a Ondina (Graça, Barra, Federação, Comércio, Canela, Corredor da Vitória, Garcia ou Vasco da Gama)

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (25/10)

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

VENDEDOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

COPEIRA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses

Obrigatório residir em Candeias, possuir cursos de NR35, NR12 e de Operador de Máquina Costal

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA DE CARRETA E BITREM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e residir em Candeias

06 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (25/10)

PROJETISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo – Com curso de Operador de Empilhadeira

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença e possuir disponibilidade para trabalhar por turno

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista nível I ou II

15 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (25/10)

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (25/10)

ATENDENTE DE BALCÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

02 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO/VENDEDOR ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cursos MOPP e de Direção Defensiva, além de disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONSULTOR FINANCEIRO/CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas em telemarketing

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com salgados fritos e assados

01 VAGA

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (25/10)

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência no ramo de ótica

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório residir na cidade de Ponto Novo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (25/10)

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA/ BALCONISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL/FOLGUISTA

Ensino Médio completo

Experiência com recepção ou portaria

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar das 7h às 19h, aos domingos

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com atendimento

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Desejável: Possuir veículo

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Técnico completo como Auxiliar em Saúde Bucal – Apresentar certificação

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir registro ativo no CRO

Vaga disponível para Técnico em Saúde Bucal

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência no ramo de ótica

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência como tapeceiro de estofados

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA/MONTADOR DE ESTOFADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência como montador de sofá

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir vivência em concessionárias - Preferencialmente no departamento de serviços/pós-vendas

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência com corte de cabelo masculino e feminino

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência com corte de cabelo feminino

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA/COORDENADOR DE ESTOQUE

Ensino Superior completo em Logística

Experiência como coordenador de estoque – Apresentar comprovação

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

