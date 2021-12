Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (22). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (22/10)

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de cozinha industrial

Desejável: Conhecimento com restaurante self service

04 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de comidas naturais

01 VAGA

APLICADOR DE SILK SCREEN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OURIVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

RELOJOEIRO/REPARAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

PATISSEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência consolidada na área

Desejável: Curso Superior em Gastronomia

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (22/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA/HELPDESK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em informática – Vaga para auxiliar de informática

Desejável: Conhecimento no ramo do comércio e/ou curso Superior na área (completo ou em andamento)

01 VAGA

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino Superior incompleto - A partir do 3º Sem.

Experiência mínima de 06 meses na função - Vaga para assistente de informática

Obrigatório possuir vivência com gestão de pessoas, informática (pacote Office avançado e servidores) e cursos na área (completo ou em andamento)

Desejável: Conhecimento no ramo do comércio

01 VAGA

VIDRACEIRO PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência como vidraceiro PCP

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica, Eletricista de Rede de Distribuição - Carga horária min. de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir cursos de Linha Viva para Rede/Subestações, Operador de Cesto Aereo-PTA, NR10 básico, NR35 e NR10 SEP

02 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo de Eletricista de Rede de Distribuição - Carga horária min. de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir cursos de Linha Viva para Rede/Subestações, NR10 básico, NR35 e NR10 SEP

08 VAGAS

ELETRICISTA COMERCIAL

Ensino Técnico completo em Rede de Distribuição - Carga horária de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como eletricista, CNH ‘B’, domínio no Pacote Office, cursos NR10 básico, NR35 e SEP

Desejável: Curso de formação de líderes e/ou Oratória

15 VAGAS

ELETRICISTA MOTORISTA DE LINHA VIVA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’, vivência como eletricista de linha viva MT, cursos de Rede de Distribuição (200h), Linha Viva para Redes/Subestações, NR10 SEP e NR35

03 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou Eletricidade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção em grupo geradores Stemac, Leon Heimer/subestação elétrica, em SPDA e disponibilidade de viagens para o estado Sergipe

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (22/10)

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

MAÎTRE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

COZINHEIRA DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo ou Técnico em Gastronomia

Experiência na função – Preferencialmente em restaurante e áreas afins

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (22/10)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função com materiais de construção – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

02 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo – Com curso de Operador de Empilhadeira

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença e possuir disponibilidade para trabalhar por turno

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista nível I ou II

15 VAGAS

FORNEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (22/10)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (22/10)

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e cursos de Transporte de Passageiros; Treinamento de Prática Veicular em Situação de Riscos e MOPP

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

VIGILANTE

Ensino Médio completo - Com curso na área

Experiência na função

08 VAGAS

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e residir na cidade de Ponto Novo

01 VAGA

