Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (21). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (21/10)

APLICADOR DE SILKSCREEN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ORIENTADOR PROFISSIONAL

Ensino Superior completo em ADM, Gestão de RH ou Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OURIVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

RELOJOEIRO/REPARAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (21/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir experiência como vendedor e residir no município de Camaçari

03 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica, Eletricista de Rede de Distribuição - Carga horária min. de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir cursos de Linha Viva para Rede/Subestações, Operador de Cesto Aereo-PTA, NR10 básico, NR35 e NR10 SEP

02 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo de Eletricista de Rede de Distribuição - Carga horária min. de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir cursos de Linha Viva para Rede/Subestações, NR10 básico, NR35 e NR10 SEP

08 VAGAS

ELETRICISTA COMERCIAL

Ensino Técnico completo em Rede de Distribuição - Carga horária de 200h

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência como eletricista, domínio no Pacote Office, cursos NR10 básico, NR35 e SEP

Desejável: Curso de formação de líderes e Oratória

15 VAGAS

ELETRICISTA MOTORISTA DE LINHA VIVA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’, vivência como eletricista de linha viva MT, cursos de Rede de Distribuição (200h), Linha Viva para Redes/Subestações, NR10 SEP e NR35

03 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou Eletricidade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção em grupo geradores Stemac, Leon Heimer/subestação elétrica, em SPDA e disponibilidade de viagens para o estado Sergipe

02 VAGAS

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como Responsável Técnico (RT) de laboratório de análises clínicas, aplicação de vacina e disponibilidade de horário

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (21/10)

MOTORISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’, curso MOPP e residir em Candeias

08 VAGAS

AJUDANTE DE MOTORISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

08 VAGAS

ASSISTENTE DE FROTA

Ensino Superior incompleto em Logística

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

SUPERVISOR OPERACIONAL

Ensino Superior completo em Logística

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA DE CARRETA E BITREM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e residir em Candeias

06 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (21/10)

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

MAÎTRE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

COZINHEIRA DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo ou Técnico em Gastronomia

Experiência na função – Preferencialmente em restaurante e áreas afins

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (21/10)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Valença, possuir curso de Operador de Empilhadeira e disponibilidade para trabalhar por turno

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista nível I ou II

15 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir vivência com materiais de construção

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (21/10)

AUXILIAR DE ESTOQUISTA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

POLIDOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (21/10)

CONSULTOR FINANCEIRO/CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas em telemarketing

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com caçamba

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto ou carro e CNH ‘A’ ou ‘B’

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com salgados fritos e assados

01 VAGA

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

GERENTE DE OPERAÇÕES

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (21/10)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e carro

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e veículo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (21/10)

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando – A partir do 5º sem

Desejável: Habilidade no software AutoCAD

04 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio

Experiência com vendas na área de informática ou sistema de segurança de câmera

01 VAGA

MANTENEDOR DE EQUIPAMENTOS DE PARQUES DE DIVERSÕES E SIMILARES

Experiência com atividades de diagnósticos de avarias e serviços de assistência técnica

Obrigatório possuir vivência com limpeza e conservação fotovoltaica

04 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

PASTELEIRO

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou Informática

Experiência com manutenção de impressoras e multifuncionais

Obrigatório possuir carro próprio e CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Eletrônica em andamento

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

10 VAGAS

TÉCNICO AGRÍCOLA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência em MIP

01 VAGA

ATENDENTE DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO

Ensino Técnico completo de Auxiliar de Consultório Odontológico

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência no Evolution

01 VAGA

GERENTE AGROPECUÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência com fruticultura

Obrigatório residir em Rachão das Neves

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência na área industrial

Obrigatório residir no município de Iraquara/BA

01 VAGA

SUPERVISOR DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo em Elétrica e Refrigeração

Experiência com automação elétrica

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35 e vivência com montagem/manutenção de infraestrutura elétrica de baixa e alta tensão

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com mecânica de caminhão munck/betoneira

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir registro ou disponibilidade de inscrição no CORE

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

