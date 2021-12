Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (16). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (16/10)

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Superior completo ou cursando Gestão Comercial ou áreas fins

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e vivência com vendas de serviços

01 VAGA

VIDRACEIRO/MESA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mesa botero

05 VAGAS

VIDRACEIRO/LAPIDAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com rebolo, polimento e medidas

02 VAGAS

VIDRACEIRO/MARCAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito

01 VAGA

VIDRACEIRO/FURAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com recorte, maquita e brocas

01 VAGA

VIDRACEIRO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito de vidro temperado

02 VAGAS

VIDRACEIRO/FORNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com forno de têmpera

02 VAGAS

VIDRACEIRO/PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Programa Optima e plano de corte

01 VAGA

VIDRACEIRO/EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conferência de vidro temperado

01 VAGA

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + Benefícios

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (16/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência como vendedor externo e residir na Ilha (qualquer região)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência como vendedor

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como cuidador de recém-nascido/crianças e total disponibilidade de horário

Desejável: Atuação com primeiros socorros nas intercorrências com recém-nascidos

02 VAGAS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECATRÔNICA (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando Mecatrônica ou Eletrônica

02 VAGAS

ORIENTADOR PROFISSIONAL

Ensino Superior completo em ADM, Gestão de RH ou Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COORDENADOR AUXILIAR DE CURSO

Ensino Superior completo em Nutrição, Fisioterapia ou Psicologia – Possuir Pós-graduação

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (16/10)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 03 meses na carteira

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto ou carro, CNH ‘AB’ e vivência com vendas

02 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (16/10)

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo de Refrigeração

Obrigatório possuir disponibilidade total de horário

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Técnico completo em Agrimensura

Experiência na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM

Ensino Médio incompleto

Experiência na carteira

Obrigatório residir na cidade

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (16/10)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Ensino Técnico completo – Apresentar certificação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na cidade, possuir vivência com indústrias, ser dinâmico, proativo e comunicativo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (16/10)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir vivência com materiais de construção

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (16/10)

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

DEPILADORA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (16/10)

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com caçamba

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com caçamba

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto ou carro e CNH ‘A’ ou ‘B’

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com salgados fritos e assados

01 VAGA

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE TESOURARIA/OPERADOR DE VALORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com caixa ou tesouraria

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VIGILANTE DE BASE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Transporte de Valores

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ensino Superior completo em ADM ou Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

GERENTE DE OPERAÇÕES

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ATENDIMENTO/SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (16/10)

EMPACOTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

VIGIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ ou ‘B’ e conhecimento na área agrícola

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (16/10)

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

SALADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do trabalho

Experiências na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA/COORDENADOR DE ESTOQUE

Ensino Superior completo em Logística

Experiência como coordenador de estoque – Apresentar comprovação

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK, 3/4 OU TOCO

Ensino Médio incompleto

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência com materiais de construção

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO AGROPECUÁRIO

Ensino Técnico ou Tecnólogo em Agropecuária

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e disponibilidade para residir em Ribeirão do Largo

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência na função

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto e disponibilidade para trabalhar em Conquista e região

01 VAGA

OFFICE-BOY (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

adblock ativo