Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (15). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (15/10)

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência como vendedor de ração animal ou loja pet

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Superior completo ou cursando Gestão Comercial ou áreas fins

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e vivência com vendas de serviços

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’

Salário 1.133,00 + Benefícios

01 VAGA

VIDRACEIRO/MESA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mesa botero

05 VAGAS

VIDRACEIRO/LAPIDAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com rebolo, polimento e medidas

02 VAGAS

VIDRACEIRO/MARCAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito

01 VAGA

VIDRACEIRO/FURAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com recorte, maquita e brocas

01 VAGA

VIDRACEIRO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito de vidro temperado

02 VAGAS

VIDRACEIRO/FORNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com forno de têmpera

02 VAGAS

VIDRACEIRO/PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Programa Optima e plano de corte

01 VAGA

VIDRACEIRO/EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conferência de vidro temperado

01 VAGA

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + Benefícios

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (15/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECATRÔNICA (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando Mecatrônica ou Eletrônica

02 VAGAS

OPERADOR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 VAGAS

ORIENTADOR PROFISSIONAL

Ensino Superior completo em ADM, Gestão de RH ou Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COORDENADOR AUXILIAR DE CURSO

Ensino Superior completo em Nutrição, Fisioterapia ou Psicologia – Possuir Pós-graduação

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (15/10)

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA IPIAÚ (15/10)

MÉDICO SOCORRISTA

Exclusiva para SAMU

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar por escala – 120h/mês

Salário 6.100,00

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (15/10)

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Informática e Redes

Experiência mínima de 03 meses na carteira

04 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (15/10)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’ ou carro e ‘B’

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com salgados fritos e assados

01 VAGA

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE TESOURARIA/OPERADOR DE VALORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com caixa ou tesouraria

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VIGILANTE DE BASE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Transporte de Valores

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ensino Superior completo em ADM ou Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

GERENTE DE OPERAÇÕES

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ATENDIMENTO/SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (15/10)

AUXILIAR DE REDE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório residir no município de Ponto Novo

01 VAGA

