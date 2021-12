Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (14). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (14/10)

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir noção de confeitaria

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Ilha (qualquer região), possuir carro próprio, CNH ‘B’ e vivência com vendas externas

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’

Salário 1.133,00 + Benefícios

01 VAGA

VIDRACEIRO/MESA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mesa botero

05 VAGAS

VIDRACEIRO/LAPIDAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com rebolo, polimento e medidas

02 VAGAS

VIDRACEIRO/MARCAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito

01 VAGA

VIDRACEIRO/FURAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com recorte, maquita e brocas

01 VAGA

VIDRACEIRO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito de vidro temperado

02 VAGAS

VIDRACEIRO/FORNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com forno de têmpera

02 VAGAS

VIDRACEIRO/PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Programa Optima e plano de corte

01 VAGA

VIDRACEIRO/EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conferência de vidro temperado

01 VAGA

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

09 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + Benefícios

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (14/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo em MKT, ADM ou Comunicação Social

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mídias digitais e sociais

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como Responsável Técnico (RT) de laboratório de análises clínicas e aplicação de vacinas, além de disponibilidade de horário

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (14/10)

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas consultiva, visitação a campo e medição de terreno

Salário 1.300,00

01 VAGA

MANOBRISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

03 VAGAS

MANOBRISTA (FOLGUISTA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

SERIGRAFISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir documentação atualizada, conhecimento para limpar/arrumar a casa, lavar/passar roupas e cozinhar bem (forno, fogão, sopas, saladas e comidas saudáveis), além de disponibilidade para atuar de segunda a sábado, a partir das 7h

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (14/10)

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (14/10)

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Informática e Redes

Experiência mínima de 03 meses na carteira

04 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (14/10)

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE TESOURARIA/OPERADOR DE VALORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com caixa ou tesouraria

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VIGILANTE DE BASE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Transporte de Valores

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ensino Superior completo em ADM ou Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Básico de Eletricista e NR10

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de Direção Defensiva, Básico de Eletricista e NR10

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

GERENTE DE OPERAÇÕES

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ATENDIMENTO/SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (14/10)

ATENDENTE de farmácia

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (14/10)

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e carro

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e veículo

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (14/10)

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

10 VAGAS

TÉCNICO AGRÍCOLA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Experiência em MIP

01 VAGA

ATENDENTE DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO

Ensino Técnico completo de Auxiliar de Consultório Odontológico

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio

Experiência no Evolution

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar no setor de eletros

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com cosméticos

02 VAGAS

GERENTE AGROPECUÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência com fruticultura

Obrigatório residir em Rachão das Neves

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência na área industrial

Obrigatório residir no município de Iraquara/BA

01 VAGA

SUPERVISOR DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo em Elétrica e Refrigeração

Experiência com automação elétrica

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35 e vivência com montagem/manutenção de infraestrutura elétrica de baixa e alta tensão

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com mecânica de caminhão munck/betoneira

02 VAGAS

GERENTE DE AGROPECUÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como gerente agrícola em culturas de soja/milho e com máquinas agrícolas

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório residir em Barreiras, possuir conhecimento na área financeira, consignada ou comercial e disponibilidade para viajar

Salário 2.740,00 + Comissão

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Obrigatório possuir curso de Vigilante

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir registro ou disponibilidade de inscrição no CORE

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso atualizado de Vigilante

10 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

adblock ativo