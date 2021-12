Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (11). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (11/10)

AUXILIAR DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir noção de confeitaria

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência com vendas de ração animal e em mercado (varejo, lojas pets, veterinárias, grandes contas de mercados e supermercados)

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Ilha (qualquer região), possuir carro próprio, CNH ‘B’ e vivência com vendas externas

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’

Salário 1.133,00 + Benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.400,00 + Benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE COBRANÇAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de cobrança ou como operador de telemarketing ativo

10 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Superior incompleto em Tecnologia da Informação - A partir do 2º sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto própria, CNH ‘A’ e vivência na área

02 VAGAS

VIDRACEIRO/MESA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mesa botero

05 VAGAS

VIDRACEIRO/LAPIDAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com rebolo, polimento e medidas

02 VAGAS

VIDRACEIRO/MARCAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito

01 VAGA

VIDRACEIRO/FURAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com recorte, maquita e brocas

01 VAGA

VIDRACEIRO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferragens e gabarito de vidro temperado

02 VAGAS

VIDRACEIRO/FORNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com forno de têmpera

02 VAGAS

VIDRACEIRO/PCP

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Programa Optima e plano de corte

01 VAGA

VIDRACEIRO/EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conferência de vidro temperado

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento com máquinas de costura (Reta e Overloque)

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento com montagem e costura de estofamento de móveis

01 VAGA

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

09 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA/BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com balcão de farmácia e dispensa de medicamentos, além de residir entre Itapuã -Imbuí ou bairros próximos

07 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + Benefícios

03 VAGAS

LIMPADOR A SECO, À MAQUINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘B’

Salário 1.350,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (11/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo em MKT, ADM ou Comunicação Social

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mídias digitais e sociais

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com laboratório de análises clínicas (coleta de sangue, amostra biológica e vacina)

03 VAGAS

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como Responsável Técnico (RT) de laboratório de análises clínicas e aplicação de vacinas, além de disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Técnico completo em Contabilidade – Apresentar registro no CRC

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área fiscal e tributária

Desejável: Superior em Contabilidade

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (11/10)

SERIGRAFISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir documentação atualizada, conhecimento para limpar/arrumar a casa, lavar/passar roupas e cozinhar bem (forno, fogão, sopas, saladas e comidas saudáveis), além de disponibilidade para atuar de segunda a sábado, a partir das 7h

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Superior incompleto em ADM ou áreas afins – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para atuar com abertura/fechamento da loja e trabalhar aos domingos

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (11/10)

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Informática e Redes

Experiência mínima de 03 meses na carteira

04 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (11/10)

AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso atualizado de NR35

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Superior completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir na Zona Sul e possuir Curso Intermediário de Informática

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir Curso Intermediário de Informática

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir próximo do Malhado

01 VAGA

CABELEIREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir próximo ao Centro

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com eletromóveis

07 VAGAS

OPERADOR DE GUINDASTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso atualizado na área

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao Centro e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (11/10)

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR10 e Eletricista básico

30 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de NR10, Eletricista básico e Direção Defensiva

20 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

15 VAGAS

MOTORISTA DE PODA/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

15 VAGAS

AUXILIAR DE PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, SEP e demais cursos da área

09 VAGAS

PODADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com poda e manejo de árvore

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

GERENTE DE OPERAÇÕES

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ATENDIMENTO/SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA/PROFESSOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com cozinha quente e confeitaria

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (11/10)

CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo ou cursando Psicologia, Gestão de RH ou afins

Experiência com processos de recursos humanos

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e Sistemas Integrados

CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO

Ensino Superior completo em ADM de Empresas ou Contabilidade

Experiência com grandes estabelecimentos

CHEFE PASSAÍ/ATENDIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com vendas de cartões ou serviços

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo ou cursando Eletrotécnica ou áreas afins

Experiência na função

Obrigatório possuir curso NR10

CHEFE DE SEÇÃO/MERCEARIA

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência como encarregado em supermercado

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/DEPÓSITO

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com logística e armazenamento

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo ou Superior cursando em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência com recebimento de mercadorias

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com prevenção de perdas/fiscal de loja

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/HORTIFRUTI

Ensino Médio completo ou Superior cursando

Experiência como líder de supermercado

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/PERECÍVEIS

Ensino Superior cursando

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completo ou Superior completo

Experiência como frente de caixa ou tesouraria

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/CAFETERIA

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência na função

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo ou cursando Psicologia, Gestão de RH ou afins

Experiência com processos de Recursos Humanos

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e Sistemas Integrados

AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Médio completo ou Superior cursando TI

Experiência na função

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso de Eletrotécnica e NR10 (atualizado)

AUXILIAR DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência na função

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição - Possuir CRN ativo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar em cozinha industrial

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH (atualizada) e curso de empilhadeira e reciclagem

OPERADOR DE LOJA PLENO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Desejável: Experiência na função e com liderança em equipes

OPERADOR DE LOJA PLENO REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Desejável: Experiência na função

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência em áreas relacionadas (Portaria, Vigilância e Fiscal de Loja)

