Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (10). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (10/10)

OPERADOR DE TELEMARKETING

Exclusiva para pessoas acima de 35 anos

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em qualquer área - Comprovação em carteira, contrato ou declaração

Salário 1.011,32 + Benefícios

10 VAGAS

CONSULTOR DE COBRANÇA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e vivência como agente de serviço comercial, negociador ou consultor de cobrança

10 VAGAS

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

03 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento básico de panificação

Salário 1.500,00 + Benefícios

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento com máquinas de costura (Reta e Overloque)

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento com montagem e costura de estofamento de móveis

01 VAGA

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino Superior completo de Licenciatura em Língua Portuguesa com habilitação em Inglês

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com sala de aula

01 VAGA

OPERADOR DE COBRANÇAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

10 VAGAS

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

09 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA/BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com balcão de farmácia e dispensa de medicamentos, além de residir entre Itapuã -Imbuí ou bairros próximos

07 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, noções básicas em tipos/cortes de carnes e disponibilidade de horário

Salário 1.163,35 + Benefícios

06 VAGAS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com fatiação de frios (queijos, presuntos etc)

Salário 1.163,35 + Benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário, vivência na área, noções básicas de preparos em geral e com forno

Salário 1.163,35 + Benefícios

05 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A’ ou ‘B’ e veículo correspondente à habilitação

04 VAGAS

INSTALADOR/REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Superior completo ou cursando Informática ou áreas afins – A partir do 1º sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento intermediário do Excel

Salário 1.500,00 + Benefícios

04 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + Benefícios

03 VAGAS

LIMPADOR A SECO, À MAQUINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘B’

Salário 1.350,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (10/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como Responsável Técnico (RT) de laboratório de análises clínicas e aplicação de vacinas, além de disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com laboratório de análises clínicas (coleta de sangue, amostra biológica e vacina)

03 VAGAS

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Superior cursando Engenharia de Produção – A partir do 4º sem.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com controle/planejamento de produção, qualidade, logística, coleta, recursos materiais e gestão de equipe

Salário 1.446,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Técnico completo em Contabilidade – Apresentar registro no CRC

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área fiscal e tributária

Desejável: Superior em Contabilidade

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (10/10)

PORTEIRO/AUXILIAR DE SEGURANÇA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir documentação atualizada, conhecimento para limpar/arrumar a casa, lavar/passar roupas e cozinhar bem (forno, fogão, sopas, saladas e comidas saudáveis), além de disponibilidade para atuar de segunda a sábado, a partir das 7h

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Superior incompleto em ADM ou áreas afins – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para atuar com abertura/fechamento da loja e trabalhar aos domingos

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (10/10)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

ENCARREGADO DE HIDRÁULICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com corte, ligação, supressão e restabelecimento de água

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir vivência com faturamento

01 VAGA

ATENDENTE COMERCIAL

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir conhecimento intermediário de Informática

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir vivência com CorelDRAW e Photoshop

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (10/10)

ASSISTENTE OPERACIONAL

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir vivência com empresa transportadora, veículo próprio (moto ou carro), CNH ‘AB’ e conhecimento em informática (Pacote Office)

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Técnico completo em Agrimensura

Experiência na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM

Ensino Médio incompleto

Experiência na carteira

Obrigatório residir na cidade

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (10/10)

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e perfil dinâmico, proativo e comunicativo

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e perfil dinâmico, proativo e comunicativo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (10/10)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’, curso MOPP e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Informática e Redes

Experiência mínima de 03 meses na carteira

04 VAGAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ensino Superior completo – Possuir carteira do CREF

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AGENTE COMUNITÁRIO RURAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e disponibilidade para dormir no local de trabalho e viajar

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (10/10)

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com eletromóveis

07 VAGAS

OPERADOR DE GUINDASTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso atualizado na área

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir na Zona Norte de Ilhéus

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao Centro e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (10/10)

CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo ou cursando Psicologia, Gestão de RH ou afins

Experiência com processos de recursos humanos

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e Sistemas Integrados

CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO

Ensino Superior completo em ADM de Empresas ou Contabilidade

Experiência com grandes estabelecimentos

CHEFE PASSAÍ/ATENDIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com vendas de cartões ou serviços

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo ou cursando Eletrotécnica ou áreas afins

Experiência na função

Obrigatório possuir curso NR10

CHEFE DE SEÇÃO/MERCEARIA

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência como encarregado em supermercado

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/DEPÓSITO

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com logística e armazenamento

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo ou Superior cursando em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência com recebimento de mercadorias

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência com prevenção de perdas/fiscal de loja

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/HORTIFRUTI

Ensino Médio completo ou Superior cursando

Experiência como líder de supermercado

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/PERECÍVEIS

Ensino Superior cursando

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completo ou Superior completo

Experiência como frente de caixa ou tesouraria

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

CHEFE DE SEÇÃO/CAFETERIA

Ensino Médio ou Superior completo

Experiência na função

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo ou cursando Psicologia, Gestão de RH ou afins

Experiência com processos de Recursos Humanos

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e Sistemas Integrados

AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Médio completo ou Superior cursando TI

Experiência na função

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso de Eletrotécnica e NR10 (atualizado)

AUXILIAR DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência na função

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição - Possuir CRN ativo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar em cozinha industrial

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH (atualizada) e curso de empilhadeira e reciclagem

OPERADOR DE LOJA PLENO/CONFERENTE

Ensino Médio completo

Desejável: Experiência na função e com liderança em equipes

OPERADOR DE LOJA PLENO REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Desejável: Experiência na função

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência em áreas relacionadas (Portaria, Vigilância e Fiscal de Loja)

