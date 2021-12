Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (07). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (07/10)

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’

Salário 1.133,00 + Benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Saramandaia ou Pernambués e possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade de horário e para viagens no interior baiano e outros estados

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir noções de elétrica automotiva

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir próximo a Barra, possuir vivência na área e disponibilidade de horário (Para fechamento)

Salário 1.009,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino Superior incompleto nas áreas de Informática - A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com gestão de pessoas, Pacote Office avançado, programação para estrutura cliente-servidor e cursos concluídos ou em andamento que sejam vinculados à Informática

01 VAGA

AUXILIAR DE INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, com montagem de cabeamentos estruturados, segurança eletrônica e instalação de infraestrutura, além de conhecimento em sistemas de segurança geral e disponibilidade para viajar

Salário 1.144,00 + Benefícios

04 VAGAS

CONSULTOR DE COBRANÇA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’, vivência como agente de serviço comercial, negociador ou consultor de cobrança – Apresentar comprovação

05 VAGAS

CONSULTOR DE COBRANÇA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari, possuir CNH ‘AB’, vivência como agente de serviço comercial e negociador ou consultor de cobrança - Apresentar comprovação

03 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com máquina reta, overloque e galoneira

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência na área de saneamento de água

05 VAGAS

ENCANADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari, possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência na área de saneamento de água

03 VAGAS

ENCANADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Candeias, possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência na área de saneamento de água

05 VAGAS

TECNÓLOGO EM DESIGN GRÁFICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em PP, MKT, Design Gráfico ou afins - A partir do 2º sem

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE MÚSICA E PERCUSSÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

LÍDER DE FERRAMENTARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com indústria e curso de Ferramenteiro

Salário 2.300,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto- A partir do 5º ano

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de motores e CNH ‘D’

Salário 1.579,80 + Benefícios

01 VAGA

MONTADOR, A MÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 998,00 + Benefícios

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir próximo aos Barris, possuir vivência na área e CNH ‘B’

Salário 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com reabilitação de pacientes no ambiente hospitalar

Salário 2.451,68 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A’ ou ‘B’ e veículo correspondente à habilitação

04 VAGAS

VISTORIADOR DE RISCO DE AUTO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir celular próprio, CNH ‘A’ e moto própria (Todos com disponibilidade de uso no trabalho)

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência na área

03 VAGAS

OPERADOR DE COBRANÇAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

10 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (07/10)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Técnico completo em Contabilidade – Apresentar registro no CRC

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área fiscal e tributária

Desejável: Superior em Contabilidade

01 VAGA

ADVOGADO CONTRATUALISTA

Ensino Superior completo em Direito

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Inglês avançado (Apresentar comprovação), vivência com análise e acompanhamento de contratos/documentos

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO/ECONOMISTA

Ensino Superior completo em ADM, Economia, Ciências Contábeis ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Inglês avançado (Apresentar comprovação) e vivência na área financeira

01 VAGA

ANALISTA FISCAL/ECONOMISTA

Ensino Superior completo em ADM, Economia, Ciências Contábeis ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Inglês avançado (Apresentar comprovação), vivência na área fiscal/contábil, isenção de impostos (ICMS e REIDI) e domínio no Pacote Office (principalmente Excel)

01 VAGA

CONTADOR

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis – Possuir CRC ativo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento no Pacote Office e Inglês (avançado e fluente)

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (07/10)

GERENTE DE LOJA

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para atuar com abertura/fechamento da loja e trabalhar aos domingos

01 VAGA

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO E MINERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’

Salário 1.022,00

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (07/10)

ANALISTA DE COBRANÇAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (07/10)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir carro e CNH ‘B’

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ensino Superior completo – Possuir carteira do CREF

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

AGENTE COMUNITÁRIO RURAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e disponibilidade para dormir no local de trabalho e viajar

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (07/10)

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ELETRICISTA MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência com construção civil

04 VAGAS

MONTADOR ELETROMECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (07/10)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com mecânica de caminhão munck/betoneira

01 VAGA

GERENTE DE AGROPECUÁRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como gerente agrícola em culturas de soja/milho e com máquinas agrícolas

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo ou Superior incompleto em Administração

Experiência mínima de 06 meses com gerência

01 VAGA

LAVADOR DE CARROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório residir em Barreiras, possuir conhecimento na área financeira, consignada ou comercial e disponibilidade para viajar

Salário 2.740,00 + Comissão

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Obrigatório possuir curso de Vigilante

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso de Transporte de Passageiro

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para viajar

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir registro ou disponibilidade de inscrição no CORE

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso atualizado de Vigilante

10 VAGAS

CARPINTEIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Profissionalizante completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses em manutenções corretivas/preventivas de equipamentos de construção civil e indústria em geral

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

adblock ativo