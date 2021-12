Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (2). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (02/08)

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência com gestão de equipe de lavagens, estática automotiva e vendas

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

GESTOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em RH, ADM, Engenharia Elétrica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio e vivência na área

Salário 3.500,00 + Benefícios

05 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e curso de Jardinagem

Salário 1.140,91 + Benefícios

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com linha de produção de UAN e disponibilidade de horário

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento com rotinas de instalação/manutenção de forno/fogão industrial, refrigerador, liquidificador e pequenos reparos de manutenção predial

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria, vivência como promotor de vendas e disponibilidade para atuar aos sábados

Salário 1.089,45 + Benefícios

03 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como recepcionista em hotel

Salário 1.241,52 + Benefícios

01 VAGA

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, vivência na área, disponibilidades para viajar e conhecimento/interpretação em desenhos técnicos e plantas

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Naco exige experiência

05 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Técnico incompleto em Mecânica ou Manutenção Automotiva

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro como MEI

02 VAGAS

>>Vagas EXCLUSIVAS para Feira de Santana (02/08)

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção predial (carpintaria, elétrica, pintura e afins)

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Santo Antônio de Jesus (02/08)

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta pela manhã com plantões eventuais à tarde

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência em vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (02/08)

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

15 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com laboratório

01 VAGA

TAPECEIRO DE ESTOFADOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (02/08)

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas ou cartão de crédito/crediário

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com roçadeira e motosserra – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir na fazenda

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com corte/costura, máquinas e tecidos diversos - Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso atualizado na área - Apresentar certificado

01 VAGA

PETISQUEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório moto e CNH ‘A’

Desejável: Possuir celular

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro ou Zona Norte de Ilhéus

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (02/08)

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA TEMPORÁRIA)

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com varrição, pintura de meio fio e capinaria

10 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com entrada e saída de notas (emissão/conhecimento), acompanhamento de e-mails, CTR, manifesto e conhecimento fiscal

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas e atendimento ao cliente

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Senhor do Bonfim (02/08)

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência com plantio de grama

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA COM AUTOMAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Barreiras (02/08)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade no Excel

01 VAGA

FORJADOR DE MOLAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses como moleiro de caminhão e carreta

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir próximo do bairro São Pedro

01 VAGA

ATENDENTE DE TELEMARKETING

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

DEDETIZADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de móveis, eletrodomésticos e colchões

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

02 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

