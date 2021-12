Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (31). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (31/07)

PUBLICITÁRIO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em MKT, RP, PP, Jornalismo ou afins – A partir do 4º sem

Bolsa estágio 500,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE CUSTOS

Ensino Superior incompleto na área – A partir do 5º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em licitações com prestação de serviços para o setor público, em composição de custos e disponibilidade para viajar/dormir no local

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com montagem/confecção de móveis em marcenarias

Salário 1.106,00 + Benefícios

02 VAGAS

MARCENEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com confecções de peças e artefatos de madeira em marcenarias

Salário 1.449,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Técnico incompleto em Mecânica ou Manutenção Automotiva

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE NEGÓCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em telemarketing ativo ou vendas

Obrigatório possuir vivência com vendas (presencial/por telefone), habilidade com rotinas administrativas e aptidão em informática

Salário 1.264,00 + Benefícios

03 VAGAS

OPERADOR DE COBRANÇAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento básico no pacote Office e vivência com cobrança

Salário 998,00 + Benefícios

10 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro como MEI

02 VAGAS

Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (31/07)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir carro, CNH ‘B’, vivência com vacinas e disponibilidade de horário

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Salvador ou Lauro de Freitas, possuir vivência com manipulação de fórmulas e gerenciamento de unidade farmacêutica

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Curso em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência com manutenção de segurança eletrônica

Salário 1.249,00 + Benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com segurança eletrônica ou instalação de infraestrutura para redes/periféricos

Salário 1.066,00 + Benefícios

05 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.089,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.009,00 + Benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE COBRANÇA

Ensino Superior incompleto em qualquer área – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com cobranças e gestão de equipe

Salário 1.670,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com RX, Mamografia e disponibilidade de horário

01 VAGA

FAXINEIRO DE ÁREA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir vivência com limpeza industrial e disponibilidade de horário

Salário 1.216,00 + Benefícios

05 VAGAS

CHEFE EM SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir disponibilidade de horário e vivência com limpeza e gestão de equipe

Salário 1.374,00 + Benefícios

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Lauro de Freitas (31/07)

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

05 VAGAS

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento para acompanhamento da RDC 67 (boas práticas de manipulação), conferência de fórmulas, cálculos farmacêuticos, SNGPC, gestão de equipe e liderança

01 VAGA

MANOBRISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Técnico completo na área

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ ou ‘B’ e residir em Camaçari, Simões Filho ou Salvador

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Santo Antônio de Jesus (31/07)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

05 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em Word e Excel

01 VAGA

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta pela manhã com plantões eventuais à tarde

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência em vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (31/07)

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

15 VAGAS

TAPECEIRO DE ESTOFADOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (31/07)

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório moto e CNH ‘A’

Desejável: Possuir celular

01 VAGA

VIDRACEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro ou Zona Norte de Ilhéus

01 VAGA

VENDEDORA

Ensino Técnico em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses com vendas de produtos ortopédicos e hospitalares

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (31/07)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (31/07)

SUBGERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ARMADOR DE FERRAGENS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Morro do Chapéu (31/07)

OPERADOR DE CAIXA

Experiência na função

01 VAGA

BALCONISTA

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Experiência na função

01 VAGA

AJUSTADOR MECÂNICO

Experiência na função

01 VAGA

CUIDADOR DE IDOSO

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Vitória da Conquista (31/07)

PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Biologia - Licenciatura

Experiência na função

01 VAGA

PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Ensino Superior completo em Biologia - Licenciatura

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

INSTRUTOR DE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas porta a porta

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ ou ‘E’ e curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar

01 VAGA

MECÂNICO DE DIESEL E ELETRICIDADE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO DE SORVETE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PREPARADOR DE TINTAS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência com unhas de silicone

01 VAGA

ENCARREGADO DE ORÇAMENTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com materiais de construção

Obrigatório possuir carro ou moto e disponibilidade para atuar em Vitória da Conquista e região

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir experiência com vendas, moto e CNH ‘A’

01 VAGA

OPERADOR DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA/TÉCNICO-INSTALADOR DE INTERNET

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em informática

01 VAGA

TÉCNICO DE ELETRICIDADE

Ensino Médio completo

Experiência com energia solar fotovoltaica

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO OU LUBRIFICAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PADEIRO/CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração

Experiência com gestão de equipe de vendas

Obrigatório possuir CNH ’B’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS/REPARAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

PROJETISTA DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de telefonia móvel corporativa

Obrigatório possuir veículo próprio e CNH ‘A/B’

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo em Biblioteconomia - Possuir registro no conselho competente

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência com linha pesada

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

VISTORIADOR DE REDES

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo (moto), CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

01 VAGA

INSTRUTOR DE BARBEIRO

Curso completo de Barbeiro - Apresentar certificado

01 VAGA

TÉCNICO EM PODOLOGIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico em Refrigeração

Experiência na função

01 VAGA

