Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (26). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (26/07)

MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.000,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com ótica e conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

DEPILADORA TÉCNICA EM LASER

Ensino Superior completo em Enfermagem, Fisioterapia ou Biomedicina

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

INSTALADOR DE INSULFILM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

01 VAGA

ASSISTENTE DE COMPRAS

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins - A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade de horário e residir em Camaçari ou Lauro de

Freitas

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Superior incompleto em ADM, Gestão de Negócios ou Comercial - A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência em gestão de condomínio residencial/comercial

Acessível para candidatos de graduações distintas com Especialização na área - Apresentar

comprovação

Salário 1.600,00 + Benefícios

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro como MEI

02 VAGAS

MASSOTERAPEUTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro como MEI

01 VAGA

VISUAL MERCHANDISER

Ensino Superior completo em MKT, Publicidade e Propaganda ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

06 VAGAS

>>Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (26/07)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas.

Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.009,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari/BA, possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.009,00 + Benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso ASB e carteira do Conselho de Odontologia

Salário 1.258,00 + Benefícios

01 VAGA

CHEFE EM SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari, possuir disponibilidade de horário e vivência com limpeza e gestão de

equipe

Salário R$ 1.374,00 + Benefícios

01 VAGA

FAXINEIRO DE ÁREA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari, possuir vivência com limpeza industrial e disponibilidade de horário

Salário 1.216,00 + Benefícios

05 VAGAS

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Técnico completo em Automação

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

02 VAGAS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Camaçari, vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com cobrança e conhecimento no Pacote Office

Salário 998,00 + Benefícios

10 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em RH, Administração ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Suburbana ou Cidade Baixa

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para PCD na unidade CAPAZ em Salvador (26/07)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping

Barra/Chame-Chame. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

MOTORISTA DE CAMINHÃO/ENTREGA DE BEBIDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’

03 VAGAS

SOLDADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com obra de construção civil portuária

02 VAGAS

MARINHEIRO DE CONVÉS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir Caderneta de Inscrição e Registro junto à Marinha (CIR)

01 VAGA

MONTADOR DE ANDAIMES/EDIFICAÇÕES (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’

02 VAGAS

>>Vagas EXCLUSIVAS para Santo Antônio de Jesus (26/07)

AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

05 VAGAS

MOTORISTA DE MUNCK

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta pela manhã com plantões

eventuais à tarde

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (26/07)

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (26/07)

VIGILANTE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo a Rodoviária

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e curso atualizado NR35

01 VAGA

VENDEDORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de produtos ortopédicos e hospitalares

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Preferencialmente, na área hospitalar

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir na Zona Sul e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Técnico na área

Obrigatório possuir disponibilidade/habilidade para atuar com bombas de água e esgoto, conhecimento

em válvulas, barrilete e selo mecânico, além de certificações atualizadas em NR10; NR33 e NR35

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (26/07)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com venda de serviços

05 VAGAS

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de

Primeiros Socorros

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bombas de centrífugas, alternativas e submersíveis

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

