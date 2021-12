Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (24/07). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas exclusivas para Salvador (24/07)

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em MKT ou Gestão Comercial – A partir do 2º sem

Desejável: Conhecimento com vendas

Bolsa estágio R$ 500,00 + Benefícios

02 VAGAS

INSTRUTOR DE ACADEMIA / PERSONAL TRAINER (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Educação Física - A partir do 4º sem

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar a noite e fácil acesso a Rótula da Feirinha, em Cajazeiras

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Economia ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo em ADM, Comunicação e/ou Marketing

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento em Pacote Office Adobe (Ilustrador/Photoshop)

01 VAGA

ASSISTENTE DE COMPRAS

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins - A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, residir em Camaçari ou Lauro de Freitas e disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na fabricação de pizzas variadas em forno a lenha, disponibilidade para atuar de 16h à meia noite e residir em local de fácil transporte a Pituba, devido término do expediente

02 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

DEPILADORA TÉCNICA EM LASER

Ensino Superior completo em Enfermagem, Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA

Ensino Técnico em Manutenção Elétrica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em comandos elétricos, parametrização/configuração de inversores de frequência, instalação, leitura/interpretação de esquemas elétricos, teste/desmontagem de motores elétricos trifásicos, programação de CLP, diagrama de redes, pneumáticas/hidráulicas, noções de robótica, segurança do trabalho, planejamento/controle da manutenção e cursos atualizados NR10 e de NR35

Salário R$ 2.325,40 + Benefícios

03 VAGAS

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTALADOR DE INSULFILM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

01 VAGA

MAÎTRE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em vinhos, disponibilidade para atuar de 15h à meia noite e residir em local de fácil transporte a Pituba, devido término do expediente

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Técnico em Manutenção Industrial ou Mecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com bombas hidráulicas (pistão, engrenagem e rotativas), cilindros pneumáticos/hidráulicos (troca de gaxetas, anéis, pistões, espaçadores e afins) e comandos hidráulicos/pneumáticos, além de conhecimento em prensas hidráulicas, caldeiras de vapor, compressores, rotas de equipamentos e lubrificantes

Salário R$ 4.147,00 + Benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de ar-condicionado

01 VAGA

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

Ensino Técnico em Química

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.447,60 + Benefícios

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com fabricação de pizzas variadas em forno a lenha, disponibilidade para atuar de 15h à meia noite e residir em local de fácil transporte a Pituba, devido término do expediente

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Superior completo em Turismo, Hotelaria ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.241,52 + Benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo em Edificações ou Climatização

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência com liderança de equipe e residir em Salvador ou Lauro de Freitas

01 VAGA

TÉCNICO EM ESTÉTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência e curso profissionalizante na área

02 VAGAS

VISUAL MERCHANDISER

Ensino Superior completo em MKT, Publicidade e Propaganda ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

06 VAGAS

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (24/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir carro próprio, CNH ‘B’, vivência com vacinas e disponibilidade de horário

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em ADM, Gestão Comercial, Economia ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em RH, Administração ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Suburbana ou Cidade Baixa

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com RX, Mamografia e disponibilidade de horário

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, Marketing ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ferramentas elétricas para construção civil (Dewalt, Makita, Bosh e afins) e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para a unidade CAPAZ em Salvador (24/07)

END.: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

VIGILANTE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Vigilante

35 VAGAS

>>Vagas exclusivas para Lauro de Freitas (24/07)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Médio ou Superior incompleto em Administração

Obrigatório residir em Vilas de Abrantes

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

05 VAGAS

MECÂNICO DE SUSPENSÃO E MOTOR FLEX

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

PREPARADOR AUTOMOTIVO PARA PINTURA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

>>Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (24/07)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

05 VAGAS

MOTORISTA DE MUNCK

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta pela manhã com plantões eventuais à tarde

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>>Vagas exclusivas para Jequié (24/07)

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com empréstimo consignado

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Ilhéus (24/07)

VENDEDORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de produtos ortopédicos e hospitalares

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Preferencialmente, na área hospitalar

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir na Zona Sul e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

04 VAGAS

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Técnico na área

Obrigatório possuir disponibilidade/habilidade para atuar com bombas de água e esgoto, conhecimento em válvulas, barrilete e selo mecânico, além de certificações atualizadas em NR10; NR33 e NR35

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Itabuna (24/07)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com venda de serviços

05 VAGAS

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bombas de centrífugas, alternativas e submersíveis

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFEITEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bolos, tortas, doces e salgados

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (24/07)

AGENTE DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental incompleto

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso MOPP (Atualizado)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Teixeira de Freitas (24/07)

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SUPORTE TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ ou ‘B’

01 VAGA

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

Ensino Técnico completo em Mecânica ou similar

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo próprio e CNH ‘A/B’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Vitória da Conquista (24/07)

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na função com materiais de construção

Obrigatório possuir carro ou moto e disponibilidade para atuar em Vitória da Conquista e região

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com atendimento/negociação com clientes, proposições comerciais e fechamento de vendas

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS COM CHIP

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e disponibilidade de horário

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

OPERADOR DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA / TÉCNICO INSTALADOR DE INTERNET

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em informática

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETRICIDADE

Ensino Médio completo

Experiência com energia solar fotovoltaica

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO OU LUBRIFICAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PADEIRO CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo ou cursando Superior

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ADMINISTRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em informática

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração

Experiência com gestão de equipe de vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS - REPARAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

PROJETISTA DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de telefonia móvel corporativa

Obrigatório possuir veículo próprio e CNH ‘A/B’

01 VAGA

ATENDENTE DE TELEMARKETING

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

BALANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo em Biblioteconomia

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional de Biblioteconomia

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência com linha pesada

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

VISTORIADOR DE REDES

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

01 VAGA

INSTRUTOR DE BARBEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso completo de Barbeiro - Apresentar certificado

01 VAGA

TÉCNICO EM PODOLOGIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico em Refrigeração

Experiência na função

01 VAGA

