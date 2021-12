Confira as vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (23). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (23/07)

INSTRUTOR DE ACADEMIA / PERSONAL TREANNING (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Educação Física - A partir do 4º sem

Obrigatório possuir disponibilidade no período noturno e fácil acesso a Rótula da Feirinha, no bairro de Cajazeiras

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em MKT ou Gestão Comercial – A partir do 2º sem

Desejável: Conhecimento com vendas

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A/B’ e veículo próprio

05 VAGAS

VISUAL MERCHANDISER

Ensino Superior completo em MKT, Publicidade e Propaganda ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

06 VAGAS

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (23/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ASCENSORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO

Ensino Técnico em Sonorização

Experiência mínima de 06 meses com operação de áudio e equalização de som

Obrigatório possuir CNH ‘A’, ‘B’ ou ‘A/B’ e disponibilidade par viajar

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, Marketing ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil (Dewalt, Makita, Bosh e afins) e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para a unidade CAPAZ em Salvador (23/07)

END.: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

VIGILANTE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Vigilante

35 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Candeias (23/07)

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior incompleto

Experiência com qualificação de adultos

Obrigatório possuir conhecimento avançado em inglês e residir em Candeias

01 VAGA

AUXILIAR OPERACIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir vivência com carregamento, carga/descarga de caminhões e residir em Candeias

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (23/07)

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas, preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência com confecção

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Gandu (23/07)

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externas consultivas, prospecção/credenciamento de cliente, realização de visitas para manutenção de relação empresa e seu público, verificação do funcionamento das tecnologias de estabelecimentos vinculados para acionamento/solução de problemas, participação de reuniões de forças de vendas para ciência de informações comerciais e metas a cumprir, além de alinhamento de dados para controle de relatório.

Obrigatório possuir carro, CNH atualizada e conhecimento com informática (Pacote Office e Internet)

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié (23/07)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus (23/07)

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Preferencialmente, na área hospitalar

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

AGENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

Desejável: Habilidade em Casa de Material de Construção

03 VAGAS

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir na Zona Sul e possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em alta/média tensão, bomba de água e esgoto, além de certificação atualizada NR10 e disponibilidade/habilidade para atuar com motores diversos e transformadores

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

04 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Técnico na área

Obrigatório possuir disponibilidade/habilidade para atuar com bombas de água e esgoto, conhecimento em válvulas, barrilete e selo mecânico, além de certificações atualizadas em NR10; NR33 e NR35

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna (23/07)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA / ENTREGADOR COM CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e curso MOPP

05 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bombas de centrífugas, alternativas e submersíveis

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFEITEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bolos, tortas, doces e salgados

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (23/07)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

