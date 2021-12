Confira as vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (25). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município portando a documentação necessária: Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para as unidades de Salvador

ELETROTÉCNICO (Estágio)

Ensino Médio completo

Obrigatório estar cursando Técnico em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Bolsa auxílio R$ 500,00+ benefícios

02 VAGAS

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico de Contabilidade ou curso superior em andamento em Ciências Contábeis ou áreas afins

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis (a partir do 1º semestre) com curso técnico de Contabilidade ou Ensino Superior completo na área com registro no CRC

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar também aos finais de semana

Salário R$ 1.038,20+ benefícios

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com caminhões de grande porte

Salário R$ 1.253,00+ benefícios

02 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.225,67+ benefícios

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira em confeitaria de panificação, tortas, bolo e doces.

01 VAGA

PINTOR DE LETREIROS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com pintura em ônibus (letreiro)

Salário R$ 1.313,00+ benefícios

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico em Agrimensura, Geodésica ou Geomática e registro no CREA

Disponibilidade para trabalhar em Feira de Santana

Salário R$ 3.500,00+ benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em liderança de equipes de obras de implantação, operação e restauração de aterro sanitário

Disponibilidade para trabalhar em Muritiba

Salário R$ 2.132,00+ benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO GERAL DE OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES (EXCETO TRILHOS)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência em empresas de limpeza urbana ou ambiental

Disponibilidade para trabalhar em Itaparica

Salário R$ 2.132,06+benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Superior completo em Administração, Logística ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório apresentar experiência como supervisor em empresas do setor de alimentação, produtos de higiene pessoal e/ou limpeza.

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em qualquer área – A partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência comprovada em prospecção e vendas externas

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro

Salário R$ 1.639,05+ benefícios

Comparecer até sexta-feira (26), às 10 h, na unidade central (Avenida ACM, n° 3359 – Condomínio Torres do Iguatemi – Salvador).

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Capaz de Salvador

TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM PATOLOGIA CLÍNICA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

INSTRUTOR DE CURSO/NR10 (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

09 VAGAS

EMPACOTADOR À MÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas

ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses na carteira

03 VAGAS

ESTETICISTA CORPORAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Não exige escolaridade experiência

Não exige experiência

01 VAGA

MAGARFE (AÇOUGUEIRO)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas na carteira

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISCAL (AUXILIAR FINANCEIRO)

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis, Economia, Administração e áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jacobina

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

12 VAGAS

ELETRICISTA DE REDE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

24 VAGAS

ENCARREGADO DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

OPERADOR DE PONTES ROLANTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE MASSOTERAPIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE MICROPIGMENTAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE MAQUIAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE ATENDIMENTO DE FARMÁCIA E DROGARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

15 VAGAS

ADMINISTRADOR DE RH / ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS

Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Pessoas, Psicologia ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência com RH generalista

01 VAGA

SUPERVISOR COMERCIAL DE VENDAS

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’

Obrigatório possuir moto ou carro

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘A’

03 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como atendente

Disponibilidade para trabalhar das 18h às 6h

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de vendas

05 VAGAS

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possui curso técnico de Auxiliar de Saúde Bucal com registro ativo no CRO

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência em rotinas administrativas e financeiras

02 VAGAS

AUXILIAR DE TESOURARIA (OPERAÇÃO DE VALORES)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com caixa ou tesouraria

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CONTROLADOR DE ROTAS/AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência na área de logística e com monitoramento de veículos

Obrigatório conhecimento em rastreamento de carga, controle de coleta e entrega de cargas

02 VAGAS

TÉCNICO DE CONTROLE DE IMAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função de Vigilante Patrimonial de Base ou com monitoramento de Segurança Eletrônica (operador de CFTV)

Obrigatório possuir curso atualizado de formação de vigilante e transporte de valores

02 VAGAS

MONITOR DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (OPERADOR DE CFTV)

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses como vigilante operador de CFTV

02 VAGAS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos em geral

Obrigatório possuir curso técnico em Eletrônica, Automação ou Eletrotécnica

02 VAGAS

VIGILANTE PATRIMONIAL DE BASE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante patrimonial, segurança, porteiro ou no exército

Obrigatório possuir curso atualizado de vigilante e extensão em transporte de valores

05 VAGAS

VIGILANTE MOTORISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na área como motorista de ambulância, caminhões pesados, carreta ou carro-forte

Obrigatório possuir CNH ‘D’

Obrigatório possuir curso atualizado de vigilante e transporte de valores

05 VAGAS

VIGILANTE DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de segurança e vivência operacional

Obrigatória experiência como vigilante em escolta armada

Obrigatório curso atualizado de vigilante e transporte de valores

05 VAGAS

ANALISTA TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Curso Superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

INSPETOR DE SEGURANÇA

Ensino Superior completo em Gestão de Segurança Privada ou em áreas afins

Obrigatório conhecimento das legislações pertinentes à área

Disponibilidade para viagens

02 VAGAS

AUDITOR DE ATM/COORDENADOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Nível técnico completo, superior completo ou em andamento em Tecnologia da Informação ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses no manuseio de equipamentos eletrônicos

Obrigatório possuir CNH ‘B

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Morro do Chapéu

VENDEDOR EXTERNO (Plano de Saúde)

Ensino Médio incompleto

Desejável experiência na área

Disponibilidade para deslocamento

Obrigatório apresentar currículo

09 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

Disponibilidade para deslocamento

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Obrigatório apresentar currículo

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Nédio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

CIRURGIÃO DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

PROFESSOR DE QUÍMICA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência na função

Obrigatório residir em Andorinha

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

