Confira as vagas de emprego do SineBahia para quinta-feira (4)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (4). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (04/07)

AUXILIAR DE CONTABILIDADE (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis - Entre 3° e 6º sem.

Bolsa Estágio R$ 600,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir vivência na área

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

06 VAGAS

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 05 meses na carteira

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência com vendas externas

04 VAGAS

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e curso de Vigilante atualizado-Certificado com vencimento até 2021

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico completo na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto própria, CNH ‘A’ e vivência com manutenção de impressoras e multifuncionais

Salário R$ 1.850,00 + Benefícios

02 VAGAS

APLICADOR DE PISO IMPERMEABILIZANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência em manutenção de motores Euro 5, 1721 e 1723

Salário R$ 1.503,14 + Benefícios

01 VAGA

REPARADOR DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, CNH ‘B’ e habilidade para consertos de geladeira, fogão e micro-

ondas

02 VAGAS

SUBGERENTE NOS TRANSPORTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência no controle de acesso nas áreas do Pólo e RLAM, cadastramento de ASO,

PCMSO, documentação para emissão de crachá, experiência nos setis SISPAT, SGT, BPM- Braskem,

controle e emissão de licenças (Estadual, Federal, Bahia Norte), controle de tacógrafo, documentação

do Detran e CNH ‘D’

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (04/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em manutenção de ferramentas elétricas para construção civil e

disponibilidade de horário

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em pet shop e curso de informática básica

Salário R$ 1.066,00 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para a unidade CAPAZ em Salvador (04/07)

END.: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento de segunda a sexta,

das 7h as 17h.

PSICÓLOGO CLÍNICO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (04/07)

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

POLIDOR DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTROLE EM PROCESSOS

Ensino Médio completo

Obrigatório residir em Santo Antônio de Jesus

Desejável: Cursando Superior em Química ou Farmácia, Técnico em Química ou em Laboratório

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié (04/07)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

06 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (JOVEM APRENDIZ)

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Itabuna (04/07)

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e informática básica

05 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e informática básica

10 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 VAGAS

MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’

06 VAGAS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PSICÓLOGO

Ensino Superior em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (04/07)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

ANALISTA DE ATENDIMENTO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

BALCONISTA DE FRIOS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Vitória da Conquista (04/07)

COORDENADOR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Superior completo em ADM, Contabilidade, Engenharia ou afins

Obrigatório possuir inglês intermediário e conhecimento em informática

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OFFICE-BOY (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na carteira

01 VAGA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em ADM, Contabilidade, Engenharia ou afins

Obrigatório possuir inglês intermediário e conhecimento em informática

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

ADVOGADO

Ensino Superior completo em Direito

Experiência na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir moto ou carro, certificados ANEPS, ABECIP e FEBRABAN, além de conhecimento no

pacote Office

01 VAGA

LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo em Biblioteconomia

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional de Biblioteconomia

01 VAGA

GESSEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL

Ensino Superior cursando Engenharia Civil – Entre 5º e 7º Sem.

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência com linha pesada

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara - Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

VISTORIADOR DE REDES

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir moto, CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

01 VAGA

INSTRUTOR DE BARBEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso completo de Barbeiro – Apresentar certificado

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir veículo próprio e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO EM PODOLOGIA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico em Refrigeração

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na área de vendas ou atendimento

Obrigatório possuir curso MOPP e CNH ‘B’

02 VAGAS

