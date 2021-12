Confira as vagas de emprego do SineBahia para quarta-feira (3)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quarta-feira (3). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Eletricista

04 VAGAS

APLICADOR DE PISO IMPERMEABILIZANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de informática básica e vivência em pet shop

Salário R$ 1.066,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo próprio e vivência na área de refrigeração

03 VAGAS

ENFERMEIRO OBSTÉTRICO

Ensino Superior completo em Enfermagem com especialização em Obstetrícia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir carteira específica da especialização

Salário R$ 2.403,00 + Benefícios

06 VAGAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, CNH ‘B’ e conhecimento em equipamentos Splits, Splitões e

Fan coil

02 VAGAS

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

LAVADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em lavanderias

Salário R$ 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em manutenção de motores Euro 5, 1721 e 1723 e CNH ‘D’

Salário R$ 1.503,14 + Benefícios

01 VAGA

MOTOBOY

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, CNH ‘A/B’, cadastro como 'MEI' e conhecer a cidade de

Salvador e região metropolitana

Salário R$ 1.089,00 + Benefícios

01 VAGA

REPARADOR DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, CNH ‘B’ e habilidade para consertos de geladeira, fogão e

micro-ondas

02 VAGAS

SUBGERENTE NOS TRANSPORTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência no controle de acesso nas áreas do Pólo e RLAM, cadastramento de

ASO, PCMSO, documentação para emissão de crachá, experiência nos setis SISPAT, SGT, BPM-

Braskem, controle e emissão de licenças (Estadual, Federal, Bahia Norte), controle de tacógrafo,

documentação do Detran e CNH ‘D’

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em manutenção de ferramentas elétricas para construção civil e

disponibilidade de horário

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as

17h.

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com material de construção e conhecimento em Word e Excel

01 VAGA

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ensino Superior completo em ADM, ADM Hospitalar, RH, Enfermagem e/ou Assistente Social,

Psicologia e/ou Tecnólogo (ADM)

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em sistema de gestão de saúde, faturamento, autorização de

convênios, atendimento ao público e informática

Salário R$ 1.839,97 + Benefícios

02 VAGAS

>> Vagas EXCLUSIVAS para a unidade CAPAZ em Salvador

END.: Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra. Funcionamento de segunda a

sexta, das 7h as 17h.

PSICÓLOGO CLÍNICO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

04 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

02 VAGAS

NUTRICIONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

02 VAGAS

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

03 VAGAS

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia – 5º sem.

04 VAGAS

ARTE FINALISTA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

02 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir carro ou moto, CNH ‘A/B’ e disponibilidade para atuar com vendas por

comissão (Não assina CTPS)

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTROLE EM PROCESSOS

Ensino Médio completo

Obrigatório residir em Santo Antônio de Jesus

Desejável: Cursando Superior em Química ou Farmácia, Técnico em Química ou em Laboratório

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função com preparo de saladas

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

FISCAL DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e informática básica

06 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração e CNH ‘A/B’

01 VAGA

LIXADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

BETONEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

BALCONISTA DE FRIOS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REDES

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

MOTOSSERRISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

Curso de Administração

Experiência na função

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Juazeiro

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MOTOSSERRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e motocicleta

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Barreiras

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

CAIXA NO COMÉRCIO/OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência como operador de caixa

Obrigatório possuir habilidade em informática

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’ e curso MOPP

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em ótica e/ou laboratório óptico

Obrigatório possuir habilidade em Informática

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’ e curso de Transporte de Passageiros

03 VAGAS

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses como mecânico de ônibus

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

GERENTE DE VAREJO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como gestor na área de vendas

Obrigatório possuir conhecimento em mecânica e peças automotivas

01 VAGA

