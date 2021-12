Confira as vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (19). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (19/07)

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.144,00 + Benefícios

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de vendas (internas/externas) e disponibilidade para atividades

externas

05 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: CNH ‘B’

Salário R$ 1.400,00 + Benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO INSTALADOR DE RASTREAMENTO VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’

Salário R$ 1.114,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com manutenção mecânica a diesel

Salário R$ 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

ASSISTENTE DE COMPRAS

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, residir em Camaçari ou Lauro de Freitas e disponibilidade de

horário

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘B’

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (19/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

INSTRUTOR DE NÍVEL MÉDIO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ensino Superior completo em Artes ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘B’ e vivência na área comercial de serviços educacionais

(cursos profissionalizantes e instituições de ensino)

Salário R$ 1.639,00 + Benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em ADM, Recursos Humanos ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no bairro da Suburbana ou da Cidade Baixa

Salário R$ 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM ou Tecnologia – A partir do 5º sem

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar pelo Litoral Norte

Salário R$ 1.300,00 + Benefícios

02 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de compras do setor de construção civil

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (19/07)

PEDREIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função com forno e fogão

02 VAGAS

ASSISTENTE DE GERENTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar a noite, sábados,

domingos e feriados

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência com confecção

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com móveis ou informática

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Gandu (19/07)

AGENTE COMUNITÁRIO RURAL

Ensino Técnico em Recursos Naturais, Agropecuário ou Agroecologia

Obrigatório possuir CNH ‘A’, conhecimento avançado em informática e disponibilidade para atuar com

carga horária de 40h semanais

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié (19/07)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna (19/07)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA/ENTREGADOR (CAMINHÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e curso MOPP

05 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bombas de centrífugas, alternativas e submersíveis

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFEITEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com bolos, tortas, doces e salgados

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

>>Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (19/07)

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso de Informática

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

