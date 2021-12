Confira as vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (11). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (11/07)

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Sistema de Informação ou afins - A partir do 5º sem

Bolsa Estágio R$ 900,00 + Benefícios

01 VAGA

PUBLICITÁRIO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em PP, MKT, RP, Jornalismo ou afins – A partir do 4º sem

Bolsa Estágio R$ 500,00 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com obras prediais e instalações hidráulicas

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Publicidade e Propaganda ou afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio e vivência com vendas de serviços (área de educação)

Salário R$ 1.639,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e curso de Jardinagem

Salário R$ 1.140,91 + Benefícios

01 VAGA

PASSADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em lavanderia profissional

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área condominial e no sistema CONDOMÍNIO 21

Salário R$ 998,00 + Benefícios

01 VAGA

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (11/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em MKT, Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social – A partir do 7º

semeste

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário no pacote Office e vivência em

montagem/desmontagem de eventos, negociações e contratos

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em bar/restaurante, preparo de drinks, disponibilidade para trabalhar a

noite e residir, preferencialmente, no Centro de Salvador ou proximidades

Desejável: Curso de Garçom/Barman (Apresentar certificado)

Salário R$ 1.009,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento em patinação

Salário R$ 1.009,52 + Benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de endoscopia

04 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência no ramo de varejo alimentício

Salário R$ 998,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE VIDROS TEMPERADOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com esquadrias em vidro temperado e manuseio de vidros em geral

03 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio e especialização em corte/montagem das

peças

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas (11/07)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

04 VAGAS

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia ou afins

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar como autônomo e trabalhar com produtos de beleza em

geral

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, vivência com atendimento ao cliente, venda/pós venda, produtos de

linha industrial, peças, parafusos ou afins.

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Pojuca (11/07)

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH 'D', formação de Vigilante atualizada (SPP-Segurança Pessoal Privada) e

residir em Pojuca

15 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (11/07)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir veículo próprio e CNH

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SALADEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência com ar-condicionado

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

POLIDOR DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié (11/07)

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIOMÉDICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Ilhéus (11/07)

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira ou função (Apresentar carta de referência)

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com pousadas ou hotéis

Obrigatório residir na Zona Sul ou próximo a Olivença

01 VAGA

OPERADOR DE MONITORAMENTO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilidade para atuar com monitoramento de câmeras, alarmes e rastreamento

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em informática, disponibilidade de horário e residir na

Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir inglês fluente e informática intermediária

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Desejável: Conhecimento em estoque

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna (11/07)

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e informática básica

05 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

ENCARREGADO DE SETOR FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento avançado em Word e Excel

01 VAGA

CARGA E DESCARGA DE BOTIJÃO DE GÁS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

10 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento avançado em Word e Excel e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo na área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento intermediário em Word e Excel

01 VAGA

MÉDICO DO TRABALHO

Ensino Superior completo com especialização em Medicina do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com carga horária de 16h semanais

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

