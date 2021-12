Confira as vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta terça-feira (9). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>> Vagas exclusivas para Salvador (09/07)

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis, ADM, RH, Gestão Comercial ou Comunicação - A

partir do 1º sem

Bolsa Estágio R$ 500,00 + Benefícios

03 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir vivência na área

01 VAGA

COORDENADOR DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Superior completo em Engenharia Civil

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.040,00 + Benefícios

03 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto – Até o 9º ano

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.800,00 + Benefícios

06 VAGAS

>> Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (09/07)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade para trabalhar a noite, curso de Cozinheiro

(Apresentar certificado) e residir, preferencialmente, no Centro ou proximidades

Salário R$ 1.009,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir amplo conhecimento da rotina de folha de pagamento, homologações e geração

dos impostos, habilidade com o sistema 'Domínio' e aptidão em legislação trabalhista

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com bufê a quilo, comida baiana, feijoada, cozido, moquecas, sobremesas,

saladas diversas e outros pratos do dia a dia

Salário R$ 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Eletrotécnico (Apresentar certificado)

Salário R$ 1.814,44 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência no ramo de varejo alimentício

Salário R$ 998,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE VIDROS TEMPERADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com esquadrias em vidro temperado e manuseio de vidros em geral

03 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio e especialização em corte/montagem das

peças03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Lauro de Freitas (09/07)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

04 VAGAS

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PATISSEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus (09/07)

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Experiência na função

Obrigatório possuir carteira do conselho e curso de Raios-X e Tomografia

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

POLIDOR DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência de relacionamento com clientes/vendas,

preferencialmente, no segmento de saúde

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié (09/07)

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIOMÉDICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus (09/07)

PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO

Ensino Técnico ou Superior em Engenharia de Produção

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento na área de PCP

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

SALGADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS/MECÂNICO ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: CNH ‘A/B’

01 VAGA

PETISQUEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

Vagas exclusivas para Itabuna (09/07)

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

05 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil e conhecimento básico de informática

05 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

MÉDICO DO TRABALHO

Ensino Superior completo com Especialização em Medicina do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com carga horária de 16h semanais

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim (09/07)

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

AGENTE DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

