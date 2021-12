Confira as profissões que prometem ser destaque em 2019

O segundo semestre de 2018 terminou com cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse número pode ser explicado, dentre outros fatores, por uma estagnação do mercado de trabalho em diversos setores, motivada por uma crise em que tem passado o país nos últimos anos. No entanto, ainda é possível verificar um suspiro em determinadas áreas que prometem ser promissoras neste ano que se inicia. Tecnologia e o mercado financeiro estão entre as principais tendências de carreiras.

As profissões foram listadas levando em consideração a crescente demanda do mercado por especialistas nesses segmentos. Já as previsões salariais foram traçadas a partir de informações obtidas no site do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país. Nele, é possível ainda obter mais informações sobre as profissões, assim como bolsa de estudo para quem deseja se especializar nos segmentos citados.

Confira a lista:

Business Intelligence: Business Intelligence é a área responsável por coletar, organizar, analisar e utilizar os dados para a tomada de decisões. O analista de business intelligence é responsável por reunir dados sobre tudo o que impacta o negócio e apresentá-los aos líderes para embasar as suas decisões. O salário pode variar entre R$ 5 e 15 mil, dependendo da qualificação do profissional e do porte da empresa.

Analista de SEO: As empresas estão cada vez mais preocupadas em como os seus nomes aparecem em buscadores digitais, como o gigante Google. O profissional aplica as técnicas de SEO (Search Engine Optimization) para otimizar as páginas da internet de modo a conquistar um alto nível de ranqueamento nos motores de busca. O Analista de SEO também atua em empresas de marketing e consultoria, com salário médio de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Cientista de Dados: Graduados no curso Ciência de Dados estão no ranking das profissões em alta, com salários que podem chegar a R$ 15 mil. Com a quantidade de informações que podem ser extraídos online, as empresas precisam de um profissional capaz de organizar e gerenciar a base de dados. O cientista de dados tem sido requisitado para auxiliar as organizações na aplicação de estratégias de negócios eficientes.

Analista Contábil: O Analista Contábil possui as habilidades e formação necessárias para avaliar, organizar e controlar as finanças empresariais, sendo fundamental para o cumprimento das metas e objetivos da organização. Atuam nessa área graduados no curso Ciências Contábeis . O salário pode chegar a R$ 12 mil.

Diretor Financeiro: O Diretor Financeiro é responsável por analisar o mercado, propor novas estratégias a partir das informações apresentadas por outros setores, além de elaborar o planejamento financeiro das organizações. O profissional dessa área pode ser formado em Economia, Administração ou Ciências Contábeis, além de possuir especializações nesses segmentos.

Analista de Mídias Digitais: Profissionais graduados no curso de Marketing , Comunicação Social ou Publicidade e Propaganda podem atuar como Analista de Mídias Digitais e promover o relacionamento entre as empresas e os clientes nos ambientes das redes sociais. A profissão está entre as carreiras promissoras por ser cada vez mais importante para as empresas que buscam atrair novos públicos, engajar os clientes e promover os seus produtos e serviços online. O salário pode chegar a R$ 5 mil.

Gerontólogo e Geriatra: Gerontologia e Geriatria são profissões para quem deseja trabalhar com idosos . Elas aparecem na lista das áreas promissoras devido às previsões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) da população idosa chegar a superar o número de jovens no país até o ano de 2030. Esses profissionais promovem a saúde e bem estar da população com idade mais avançada.

