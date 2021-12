Confira as profissões para quem gosta de fazer o bem ao próximo

Escolher uma profissão diante da gigantesca oferta de cursos é um dilema vivido por muitos vestibulandos. No entanto, na hora da escolha da profissão é preciso levar em consideração vários aspectos. Um deles é o que gostamos de fazer. O que dará sentido à atuação profissional deve ter peso prioritário no momento decisivo de decisão da carreira.

Existem algumas profissões específicas que são voltadas ao bem-estar do próximo e com promoção de melhorias, sejam elas física ou psicológica. A escolha de algumas destas carreiras vem acompanhada de um conflito entre cuidar da vida profissional ou ajudar o próximo. Mas esses dois objetivos podem muito bem andar juntos. Entre as profissões mais procuradas por quem gosta de ajudar o próximo estão Enfermagem , Fisioterapia, Nutrição , Psicologia, Serviço Social e atividades da área de Direito .

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados no primeiro semestre de 2018, estas áreas para quem trabalha com vínculo empregatício, desconsiderando os profissionais liberais, podem registrar as seguintes remunerações: Enfermeiros o salário pode chegar a 3.564,13, os Fisioterapeutas para 2.257,85, os profissionais de Nutrição R$ 2.606,93, entre os Psicólogos a remuneração pode chegar a R$ 2.623,87, os Assistentes Sociais ganham, em média, R$ 2.623,27 e os profissionais da área de Direito a remuneração pode chegar a R$ 5.377,71.

Foi com o intuito de ajudar o próximo que Andrew Casaes, estudante do 4º semestre, decidiu cursar Fisioterapia . “A vontade de ajudar o próximo foi essencial para escolher essa profissão. O que o profissional de Fisioterapia tem feito nos tempos atuais a fim de buscar a qualidade de vida da população é minha maior motivação”, comenta animado.

O graduando ainda ressalta que seu maior incentivo na área é ver as pessoas reabilitadas e felizes por serem inseridos novamente na sociedade. “É difícil ver pessoas, por alguma patologia ou problema momentâneo de saúde, serem excluídas de suas atividades diárias”, afirma Andrew.

Se você quer conciliar a vida profissional à vontade de ajudar o próximo, conheça mais sobre as seis profissões onde é possível trabalhar se dedicando a outras pessoas.

Enfermagem

O trabalho de um enfermeiro é cuidar das pessoas para manter e restabelecer sua saúde. A realização da profissão no dia a dia é melhorar o estado físico de cada paciente, com os primeiros socorros, curativos, administra medicamentos e cuida da saúde dos pacientes dando total atenção aos mesmos. Para seguir esta profissão é preciso gostar de cuidar de pessoas e ter um bom preparo emocional para lidar com situações de fragilidade e sofrimento.

Fisioterapia

O fisioterapeuta trabalha ajudando pessoas em sua recuperação devido a lesões ou problemas musculares. Com sua técnica, é possível restaurar os movimentos e a capacidade física do paciente. Para quem deseja trabalhar nesta área é preciso ser persistente consigo e com os pacientes. Muitas vezes, são necessárias diversas sessões para alcançar os resultados desejados.

Nutrição

Os profissionais de nutrição estudam sobre os alimentos e os efeitos que eles provocam em nosso organismo. Assim é possível ensinar às pessoas sobre como devem se alimentar de forma saudável e melhorar a qualidade de vida. Você entende a importância de um estilo de vida saudável? Gosta de ajudar as pessoas a cuidarem do bem-estar através de uma deita mais equilibrada? Esta pode ser uma ótima escolha de profissão.

Psicologia

A profissão de psicólogo tem como objetivo ajudar pessoas a se conhecerem melhor e assim identificar problemas que estejam afetando sua vida. O profissional é capaz de diagnosticar e tratar distúrbios emocionais e fazer o paciente se sentir melhor e ter mais confiança para enfrentar os seus problemas. Para quem deseja seguir esta profissão será preciso ter uma boa estrutura emocional e saber ouvir os conflitos pessoais de seus pacientes.

Assistente Social

Com o objetivo de promover o bem-estar, o objetivo do trabalho do Assistente Social é também integrar os indivíduos à sociedade. Um dos objetivos deste profissional é defender os direitos humanos oferecendo o acesso da população a políticas sociais como: educação, saúde, moradia, entre outras questões. Esta é uma boa opção de carreira a seguir para quem busca ajudar as pessoas a lutarem por seus direitos.

Profissionais da área de Direito

Os profissionais da área de Direito buscam em defender os interesses de seus clientes e asseguram que seus direitos sejam respeitados. Se você deseja contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, o curso de Direito pode garantir a carreira promissora e de muito amor ao próximo.

