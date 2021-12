Confira aqui o resultado do SiSU 2019

Nesta segunda-feira (28), terminou a espera pelo resultado do SiSU 2019 – o Sistema de Seleção Unificada, que garante o acesso ao ensino superior em 129 instituições públicas do país. Foram 235 mil vagas disponibilizadas para a primeira edição. A relação de aprovados está disponível na página do processo seletivo, no Boletim do Candidato, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do Ministério da Educação (MEC).

O órgão já divulgou as próximas datas importantes para os candidatos. Os aprovados devem fazer a matrícula entre 30 de janeiro e 04 de fevereiro, nos horários e locais divulgados nos editais das próprias Instituições de Ensino Superior (IES).

Lista de espera

De 29 de janeiro a 05 de fevereiro, os candidatos não selecionados na primeira opção devem manifestar interesse na lista de espera . O resultado será disponibilizado em 07 de fevereiro, nas próprias universidades e demais instituições participantes. Estão previstas as modalidades de ampla concorrência, reserva mínima para estudantes de escolas públicas, entre outras.

Bolsa de estudo

Além da lista de espera, os estudantes que não foram aprovados no SISU podem recorrer às bolsas de estudo para a graduação ofertadas pelo Educa Mais Brasil em parceria com o A TARDE . O maior programa de inclusão educacional do país oferece até 70% de desconto nas mensalidades.

São mais de 400 mil oportunidades para o Ensino Superior , em todas as regiões do país. No site do Educa Mais, o interessado pode inserir os filtros de curso e localidade e selecionar a bolsa de estudo mais adequada ao próprio bolso.

