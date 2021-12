Confira agora: resultado do SiSU já está disponível

O resultado do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), relativo ao segundo semestre, já está disponível no site oficial do SiSU. O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira a lista de aprovados que preencherão uma das 57.271 vagas disponíveis. Confira aqui ! De acordo com o cronograma da instituição, as matrículas serão realizadas de 22 a 28 de junho a partir do edital específico de cada universidade.

Foram 68 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes. Na rede municipal, houve apenas uma faculdade participante. As instituições estaduais corresponderam a 11% do total, com sete universidades e um centro universitário. Já as instituições federais corresponderam a dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia tecnológica e 30 universidades.

SiSU 2018.2 tem lista de espera?

Sim. Candidatos não aprovados, ainda podem preencher uma das vagas a partir da manifestação de interesse na lista de espera . Os interessados devem acessar a página do SiSU e, no boletim do candidato, clicar em “participar da lista de espera”. O prazo estará disponível de 22 a 27 de julho. A convocação acontecerá entre 03 e 21 de agosto e será organizada pela própria IES.

Quais foram os cursos mais concorridos do SiSU?

Nesta edição, ainda não foram anunciados quais foram os cursos mais concorridos SiSU 2018. Mas, se a demanda seguir o mesmo fluxo do primeiro semestre, os cinco cursos mais concorridos serão Medicina, Administração , Direito, Pedagogia e Educação Física .

