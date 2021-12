Condutor é flagrado com 2 armas e quase 70 munições em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), deteve um homem, de 29 anos, durante fiscalização realizada na noite desta segunda-feira, 21, no KM 167 da BR 101, trecho de Feira de Santana (BA). Com ele os policiais encontraram uma pistola cal. 9mm, um revólver calibre 38 e mais 66 munições.

Os policiais abordaram um GM/Celta para fiscalização e, durante as verificações, localizaram no interior do veículo o material bélico. O motorista não possuía autorização legal para portar o armamento.

Ao ser questionado, ele informou que seguia de Guarulhos (SP) para Entre Rios (BA), onde passaria as férias com seus familiares. Ele acrescentou ainda que já respondeu criminalmente pelo mesmo delito e que o seu sonho era ser policial.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

adblock ativo