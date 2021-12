Concursos: curtir a folia ou manter o ritmo dos estudos?

O sonho de seguir carreira no serviço público atrai pessoas de todas as idades que almejam melhorias no campo profissional. Diversos são os motivos que atraem profissionais a investir em concursos Os salários, a possibilidade de maior estabilidade financeira e oportunidades de vagas em diferentes áreas são os principais incentivos para as pessoas que têm como meta a aprovação em algum órgão público.

Com vagas cada vez mais concorridas, os candidatos precisam de um plano de estudo . As rotinas são intensas e enquanto alguns preferem abdicar dos momentos de lazer, outros optam por harmonizar o tempo dedicado aos livros com as práticas do dia a dia. Em festas, como o Carnaval, os concurseiros precisam pesar se vale a pena aproveitar a folia ou manter o ritmo dos estudos.

Para o advogado Diego Ramos, que atua como profissional liberal e estuda para concurso público na área, é fundamental ter um equilíbrio. “Tenho focado bastante nos estudos, mas tenho consciência que é importante não abdicar de absolutamente tudo. Já passei o período do Carnaval todo estudando, mas percebi que a chave é conciliar. Esse ano pretendo mesclar os estudos com a festa, mas nada muito cansativo”, pontua.

Ele ainda destaca que também realiza concursos fora da capital baiana e sabe que o apoio da família e amigos é indispensável para enfrentar a maratona de provas. “Eles não cobram e me auxiliam muito. Com o incentivo de meus pais, tenho focado também em oportunidades fora de Salvador, como no Nordeste e Centro-Oeste”.

Curso preparatório para concurso

Para auxiliar nos estudos Diego conta com o suporte de um curso preparatório. “Estabeleço metas durante a semana. Também estudo por um curso preparatório online, onde assisto as vídeo-aulas e divido o tempo entre revisão do conteúdo e fechamento de disciplinas.”

Quem não tem condição de pagar o valor de um curso preparatório pode contar com as bolsas de estudo . O Educa Mais Brasil oferece descontos que podem chegar até 50% para essa modalidade.

Oportunidades de concursos para 2018

Para os concurseiros de plantão 2018 promete. Há vários concursos abertos por todo o país contemplando diversos níveis de escolaridade. As oportunidades vão do ensino fundamental ao superior. Entre os concursos mais aguardados desse ano estão o da Polícia Federal, Receita Federal e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Também estão previstos para realização o do Banco Central e INSS.

