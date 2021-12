Concorridos concursos: o sonho de ser funcionário público

O sonho da estabilidade é o que leva milhares de pessoas à carreira pública. Porém, esse é um caminho que traz constantes desafios e, diferente do que muitos pensam, atuar como funcionário de um órgão público sem sempre significa ter uma rotina previsível e de pouco trabalho. Segundo um levantamento da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso (ANPAC), este ano devem ser oferecidas, em média, 162 mil vagas em concursos no país e com salários que podem ultrapassar R$22 mil.

Passar em um concurso público também é o sonho de Juliana Kelly, 30 anos, formada em Medicina Veterinária . Mas realizar esse sonho não tem sido uma tarefa tão fácil assim. Durante o período que ficou estudando em curso preparatório para concurso , precisou conciliar a rotina de estudo com dois empregos. “O processo de preparação é sempre bem complicado. Em um momento, precisei abrir mão de um dos meus empregos para continuar estudando. O meu cursinho permitia que eu frequentasse a aulas no três turnos, inclusive domingos e feriados. Porém, trabalhava a tarde em um lugar e a noite em outro. Acabei abandonando um trabalho, porque eu sentia que não estava tendo rendimento algum”, conta.

Juliana já fez três concursos - o da UFBA e o da Embasa e da Policia Militar. Os dois últimos fez para testar o nervosismo e avaliar o tempo de prova. Ela ainda pretende fazer outros concursos como treino, mas hoje a sua rotina no trabalho se intensificou e ela não tem tanta flexibilidade de horário. “Mesma com toda rotina complicada, ainda tento me preparar para quando surgir um novo concurso do meu interesse”, finaliza a médica veterinária.

Concursos com inscrição aberta para a região Nordeste:

Prefeitura de Pojuca - BA

Encerramento das inscrições: 11/05/2018

Vagas: Fundamental (35), Médio (31), Técnico (22) e Superior (109)

Salários de até 6.600

Prodeb - BA

Vagas: Ensino Superior (91)

Salários de até 6.626

Ministério Público do Estado de Alagoas – MPE

Vagas: Ensino Superior e Médio (15)

Fim das inscrições: 23/05/2018

Salários: de 1.700 até 3000

Fundase - RN

Vagas: Ensino Superior e Médio (400)

Salários: de 1.247 até 1.897

Concurso Sejuc - SE

Vagas: Nível Medio (100)

Salários: remuneração inicial 2.000

Tem interesse em fazer concurso público?

A dedicação para um concurso público é algo que exige muito esforço. Às vezes, estudar sozinho não é a melhor opção. São muitos assuntos e, dependendo do concurso, temáticas muito específicas. É por esse motivo que existem milhares de cursos preparatórios para concursos.

Se você quer se dedicar para um concurso e também concorda que um auxilio é essencial nesse momento, saiba que o Educa Mais Brasil pode te ajudar. O maior programa de inclusão educacional do país oferece bolsas de estudo com até 50% de desconto. Entre no site do Educa Mais e escolha um curso de sua preferência. Você pode optar pela categoria online ou presencial. Entre os cursos que o Educa Mais oferece, estão: Logga Cursos Preparatórios , Curso FMB , Federal Concursos e Realize Cursos. Faça sua inscrição, é gratuita.

adblock ativo