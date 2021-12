Comunidades quilombolas de Lençóis recebem oficinas de animação

Crianças e adolescentes das comunidades quilombolas Remanso e Lúna, localizadas na zona rural de Lençóis, na Chapada Diamantina, vão participar de oficinas de animação promovidas pelo Cineclube Fruto do Mato, projeto de cinema ao ar livre que, há três anos, realiza sessões gratuitas na região. O curso, realizado pelo Núcleo Baiano de Animação em Stop Motion (NUBAS), começa nesta segunda-feira (5) e prossegue até quinta (8). A iniciativa tem apoio do Rumos Itaú Cultural 2017-2018, edital que visa fomentar a produção artística e cultural do país.

As etapas de produção de um filme em stop motion – técnica que utiliza uma sequência de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento – serão vivenciadas pelos participantes das oficinas. As aulas serão ministradas pelas cineastas Cíntia Maria e Jamile Coelho, que produzem filmes de animação, tendo, em 2015, dirigido o curta-metragem “Òrun Àiyé - A Criação do Mundo”.

Sessão de cinema – Realizado pela Cinepoètyka Filmes e pelo Grãos de Luz e Griô, o Cineclube Fruto do Mato privilegia as narrativas de mulheres negras no audiovisual. São dezenas de filmes de ficção e documentários, em sessões mensais, com temáticas relacionadas às questões raciais e de gênero, voltadas para o público LGBTQ. A próxima sessão vai acontecer na terça-feira (6), no Teatro de Arena, centro de Lençóis, com o filme “Um dia de Jerusa”, da diretora Viviane Ferreira. A exibição contará com a presença da cineasta Larissa Fulana de Tal.

