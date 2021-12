Comprar pela internet ficou mais caro; estudar ainda é uma boa opção

Quem nunca precisou comprar um sapato, uma roupa ou um celular e recorreu à internet para efetuar a transação? A quem diga que essa é a forma mais prática e barata de comprar. Porém, essa praticidade vai passar a custar mais caro. Os Correios anunciaram um aumento no valor do frete e isso vem deixando consumidores e empreendedores preocupados.

O reajuste pegou algumas pessoas de surpresa, apesar dos Correios afirmarem que o mesmo acontece todos os anos. O aumento médio anunciado nas tarifas será de 8%, mas um levantamento do Mercado Livre indica um reajuste bem maior, chegando a 51% em determinadas localidades.

Estudar pela internet é sinônimo de economia

Estudar pela internet também ficou mais caro ou continua sendo uma opção viável? O segmento da educação via internet só cresce. Optar por estudar através de ferramentas online - como vídeo-aulas disponibilizadas no Youtube e por cursos online - se tornou a melhor opção, tanto para aqueles que procuram por praticidade, como por quem está em busca de economia.

Quando estava procurando por uma graduação , a estudante de Administração Paloma Assis, levou em consideração tanto o fator tempo, quanto o valor que pagaria nas mensalidades do curso. “Já atuo na minha área e não tinha como conciliar o estudo e o trabalho. Vi na graduação EAD uma oportunidade de poder estudar. Além disso, o valor que pago estudando pela internet é bem menor. É uma diferença de R$200 a menos por mês, valor esse que pode ser revestido em outras necessidades”, disse a estudante.

Em média, a mensalidade de uma graduação presencial está em torno de R$1.000, enquanto uma graduação EAD custa, em média, R$400. Com isso, o estudante acaba economizando 60% do valor que seria investido caso ele escolhesse uma graduação presencial. E essa diferença é encontrada também nos cursos de idiomas , cursos preparatórios e nos cursos profissionalizantes .

Flexibilidade e autonomia também são requisitos bem importantes para quem opta por estudar através da internet. “A procura pela graduação EAD está sendo bem significante. As pessoas têm escolhido cursos online por conta do ritmo intenso que levam no dia a dia. A modalidade EAD, assim como todos os outros cursos online, possibilita que o estudante possa ter acesso ao estudo em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas é importante um maior compromisso com os estudos, já que o estudante é livre para fazer a sua rotina”, explica Adriana Santos, coordenadora da graduação EAD da Unijorge.

Antes de se matricular, é importante levar em conta o conteúdo do curso, a qualificação dos professores, a plataforma utilizada pela instituição, os recursos disponíveis, o suporte e atendimento aos alunos e a opinião de pessoas que já realizaram algum curso da plataforma.

Cursos online com a bolsas do Educa Mais Brasil

Estudando com seu próprio material e estrutura, o aluno consegue economizar e investir o que deixou de gastar por ter optado por um curso online em outros projetos que beneficiarão sua carreira futuramente, como, por exemplo, um curso de idiomas.

Se você tem interesse em começar um curso e escolheu a internet como forma de fazer isso, clique aqui e pesquise as instituições de seu interesse. São mais de 18 mil parceiros em todo Brasil.

