Complexo Poliesportivo Educacional é inaugurado em Conceição do Coité

Um Complexo Poliesportivo Educacional foi inaugurado pelo governador Rui Costa, em Conceição do Coité, na manhã desta terça-feira, 29. O equipamento fica localizado na Rua Antonio Felix de Araújo, no bairro Olhos D’Água e foram investidos cerca de R$3,2 milhões.

“Esse é o primeiro de muitos complexos que vamos entregar ao longo de 2021. É uma nova modelagem que estamos fazendo, de centro poliesportivo, que os estudantes da rede estadual possam utilizar em cada cidade e também na rede municipal. Com isso nós queremos dar as condições de infraestrutura pra acelerar a melhoria do processo educacional, que prevê não só a aprendizagem das matérias de uma grade curricular, mas a formação do cidadão de forma completa, com atividades esportivas e culturais”, afirmou o governador.

A estrutura implantada conta com campo society (27x47m); pista de atletismo e arquibancada; quadra de voleibol de areia; área de urbanização e academia. Além disso, foram executadas a manutenção civil e elétrica do ginásio esportivo que já existia.

“O uso do equipamento passa pelas atividades escolares das unidades das redes estadual, municipal e particular. Além disso, de forma organizada, a comunidade, por meio de associações de bairro e outras entidades, também fará uso do complexo poliesportivo”, explicou o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues.

adblock ativo