Como ser mais feliz? Universidade de Yale oferece cursos gratuitos sobre o tema

Uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos, a Universidade Yale, está com inscrições abertas para o curso 'The Science of Well-Being' - A ciência do bem-estar. O curso é online, gratuito e tem como objetivo demonstrar como a ciência se relaciona com a felicidade e auxiliar as pessoas a terem uma vida mais harmoniosa. Criado pela psicóloga e professora da instituição, Laurie Santos, as inscrições podem ser feitas no portal online do curso .

O curso mescla técnicas, práticas e percepções abstratas para combinar psicologia e ciência comportamental nas situações reais dos indivíduos. A metodologia adotada inclui videoaulas, textos para leitura e propostas de atividades diárias que incentivam o desenvolvimento e manutenção de hábitos saudáveis. Atenção: as aulas são em inglês com opção de legendas em inglês ou espanhol.

Ao todo, as atividades têm 19 horas de duração. No final da formação, o estudante pode solicitar um certificado de conclusão de curso. No entanto, é necessário desembolsar US$ 49 (cerca de R$ 195).

