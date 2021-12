Como se preparar para o ENEM e vestibulares gastando pouco

Em tempos de crise e orçamento apertado, muitos estudantes enfrentam a maratona econômica antes mesmo de se submeterem aos exames do ENEM e vestibulares. Mensalidades altas de cursinhos, livros caros, gastos com alimentação, transporte, sem contar as taxas cobradas para fazer as provas que dão acesso ao Ensino Superior são algumas das dificuldades enfrentadas. Recorrer a cursos online vem sendo uma boa saída.

A educação à distância no Brasil cresce a cada ano. O último Censo EAD Brasil, realizado em 2015 pela Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED) apontou o aumento de mais de 1 milhão de alunos matriculados em cursos nessa modalidade em relação ao ano anterior.

Outra pesquisa da Conectaí Express mostrou que, do total de 2 mil internautas entrevistados em junho de 2017, 56% fizeram cursos livres ou já fizeram algum curso online. O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza plataformas de estudo online como o Hora do ENEM . Os alunos podem escolher: programas de TV, simulados online, fazer um plano de estudos de acordo com as suas necessidades, baixar vídeos, acessar notícias ou, se preferir, você pode experimentar de todas essas ferramentas de estudo ao mesmo tempo.

Além da praticidade, esta modalidade de curso tem custo mais baixo. Sem contar que, além da economia do bolso, é possível economizar tempo também. Àquela hora que seria gasta com o estresse do trânsito sobra para você se dedicar mais aos estudos.

Uma boa dica para quem pensa em estudar online é recorrer a bolsas de estudo que oferecem desconto para estudantes que optam por esta modalidade. O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, oferece cursos com desconto de até 70% nas mensalidades para o Pré-vestibular ou ENEM.

Para quem ficou interessado em fazer um curso online, o processo para pleitear uma bolsa é bem simples. É só fazer a inscrição gratuita clicando aqui , escolher a cidade e a modalidade pretendida pelo estudante.

adblock ativo