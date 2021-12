Como escolher o melhor estágio para minha carreira?

Sabe aquele frio na barriga que dá antes de definir qual faculdade cursar? A mesma tensão ocorre quando já estamos fazendo o curso dos sonhos e precisamos ir em busca do primeiro estágio. Em algumas instituições o programa de estágio é obrigatório para concluir a graduação e a pergunta que não sai da cabeça da maioria dos estudantes é: como escolher o melhor estágio?

Um estágio é o passaporte para a vida profissional e, segundo a Associação Brasileira de Estágio (ABRES), em 2016, dos nove milhões de alunos de Ensino Técnico e Médio aptos para esta experiência, apenas 260 mil estagiaram. A diferença se repetiu no ensino superior: dos 8 milhões de estudantes aptos a estagiar, só 740 mil foram contratados. A ABRES também relevou que a média geral paga a um estagiário brasileiro é de R$ 965,63.

Segundo Fernanda Moreira Pinto, gerente da Regional Sul do IEL-BA, o primeiro passo para um estudante ir em busca do seu primeiro estágio é a elaboração do Planejamento de Carreira, no qual ele poderá definir objetivos claros que pretende alcançar em sua trajetória profissional. “Quando estiver no estágio, o estudante deve ser assertivo para ter um melhor desempenho, aumentando assim suas chances de sucesso”, aconselhou a gerente do IEL-BA.

Fernanda informou que o número de oportunidades de estágio tem crescido porque as empresas têm visto a contratação de jovens como uma oportunidade de formar futuros profissionais para atuarem nas organizações. Ela também citou competências técnicas e comportamentais que os estudantes precisam ter para conseguir um estágio. “Como item obrigatório é preciso estar cursando Ensino Médio , Técnico ou Superior. Entre as competências comportamentais, dentre outros aspectos, destacam-se compromisso, iniciativa, dinamismo e o desejo de superação”.

Ainda tem dúvidas de como escolher o melhor estágio? Confira algumas dicas:

Retorno financeiro não é a prioridade

Quando você procurar por um estágio, deve focar no valor da experiência para sua formação. Deixar-se guiar apenas pelo salário ou bolsas e auxílios não é o melhor caminho. Essa estratégia não considera o que está realmente ligado às atribuições. No entanto, não se esqueça que todo estágio não-obrigatório – ou seja, não ligado a uma disciplina curricular – deve ser obrigatoriamente remunerado.

Objetivos importam

Os objetivos pessoais e profissionais também devem ter peso no momento da decisão. Buscar uma vaga em uma empresa apenas pelo status é incoerente com toda a ideia de estagiar, visto que os ganhos significativos para o aluno não existirão e a experiência será, no geral, vazia para a sua formação.

Estrutura e condições

Estagiar em uma grande e consolidada empresa ou em uma pequena startup? O importante é aliar a experiência com as particularidades do seu curso e das suas aspirações profissionais. O ambiente em grandes corporações, por exemplo, tende a fomentar a competitividade e habilidades de organização e hierarquia. As pequenas empresas oferecem boas oportunidades de networking e contato com o cotidiano do segmento.

