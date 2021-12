Como escolher entre pós-graduação ou curso de inglês?

Escolher entre a pós-graduação ou o curso de inglês é um passo importante para a carreira. Os profissionais da atualidade enfrentam um mercado cada vez mais competitivo. A graduação não é mais um diferencial, o que torna necessário investir em outras qualificações para conquistar uma posição diferenciada. No entanto, o que vem depois da graduação ? Qual é o próximo passo? É normal sentir-se indeciso (a), por isso criamos essa postagem com algumas dicas para quem ainda têm essas dúvidas.

Curso de Inglês

Os cursos de inglês proporcionam o amplo aprendizado sobre a gramática, escrita, escuta e pronúncia no idioma estudado. Geralmente são divididos em níveis: básico, intermediário e avançado. Em cada etapa são desenvolvidas atividades que proporcionam novos conhecimentos ao estudante, até que alcance a fluência no idioma.

Pós-graduação

A pós-graduação é um curso de nível superior que confere uma titulação ao profissional. Quem opta pela Pós também deve escolher entre os tipos lato sensu ou stricto sensu . A pós-graduação lato sensu tem duração média entre um e dois anos e especializa o profissional em um campo da sua área de formação. Já a stricto sensu abrange os cursos de mestrado e doutorado e tem como foco a preparação para a carreira acadêmica.

Qual escolher?

As duas formações são importantes para uma carreira de sucesso. No entanto, consultores de carreira e recrutadores indicam aos profissionais primeiramente aprimorarem os seus conhecimentos em inglês. Isso porque, a fluência nesse idioma é bastante valorizada no mercado. Até mesmo quem pensa em cursar o mestrado e doutorado precisa saber inglês , ao menos no campo da leitura.

Após aprofundar o entendimento no idioma, o profissional pode dar seguimento a sua capacitação com a pós-graduação. No entanto, antes da decisão, é importante verificar o seu plano de carreira pessoal e analisar qual das oportunidades se adequam melhor a aos seus objetivos na carreira.

