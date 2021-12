Comércio baiano calcula prejuízos

Com a estimativa de queda de 33% nas vendas do comércio baiano entre o início de abril e a segunda quinzena de maio, uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) apontou que quase R$ 3 bilhões deixaram de circular no estado com a redução nos negócios em virtude da pandemia no período.

A retração da economia também é evidenciada na perda de 13,4 mil empregos formais no comércio no estado entre março e abril, conforme aponta o último boletim emitido pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Vale destacar que em todo o ano de 2019, o setor havia criado 5,3 mil empregos formais.

Outro sinal de perigo é evidenciado nos estudos de rotina da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Fecomércio-BA em Salvador. Eles indicam que o Índice de Confiança das Famílias (ICF) caiu 18,3% em maio, chegando ao menor patamar desde janeiro de 2018, e o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) teve queda de 28,9% em maio sobre o mês de abril, alcançando o menor registro desde maio de 2016.

Mobilização

Essa situação está mobilizando a sociedade civil organizada através de sindicatos de classe, associações e outros grupos que representam segmentos diversos da economia baiana. Em comum o desejo pelo fim da pandemia e a retomada do ritmo dos negócios.

Um exemplo é a campanha deflagrada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), a Federação das CDLs da Bahia (FCDL) e a Fecomércio defendendo a reabertura responsável e paulatina do comércio.

“Entendemos que foram necessárias as restrições”, afirmou o vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL), Antonie Tawil, destacando que, diante da expectativa de reabertura gradual, é necessária uma organização entre entidades para oferecer “um ambiente seguro para todos”.

Conforme o presidente da Fecomércio Bahia, Carlos Andrade, um dos focos neste trabalho é a divulgação das normas exigidas pelo município, para sensibilizar todos segmentos para um retorno paulatino, “respeitando os protocolos da prefeitura”.

Ele justifica a pressa da retomada dos negócios citando que as vendas que deixaram de ser feitas desde o início da pandemia e nas datas frustradas, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados, não serão recuperadas, “porque, em grande parte, as vendas não realizadas são vendas perdidas”.

Essa perspectiva fortaleceu a mobilização da categoria empresarial para enfrentar a crise econômica. “Desde a suspensão da atividade comercial

por decretos, pleiteamos ações que minimizem os efeitos da pandemia”, afirmou Andrade, salientando que entre as prioridades estão “a postergação de tributos, a suspensão de prazos administrativos fiscais e de protestos e inscrições do Cadin”.

Entre as soluções já disponibilizadas está o serviço de certificação digital por videoconferência na Bahia, “o que vem a ser um diferencial em tempos de isolamento social”, revelou, acrescentando que o serviço elimina a obrigatoriedade do papel, porque “os documentos podem ser assinados de forma virtual e com total segurança”.

Perda em ISS na Bahia é de R$ 736,9 mi

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) prevê queda de R$ 736.920.080 na soma de todos os Impostos sobre Serviços (ISS) para os municípios da Bahia em consequência da pandemia.

Já a redução prevista pela entidade para a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de R$ 4.240.583.073, somando todos os 417 municípios baianos.

A pesquisa aponta que o impacto total nestes dois impostos, somada a redução projetada para o IPVA e o IPTU, totalizará R$ 137,1 bilhões em todo o Brasil, sendo a perda de arrecadação para os municípios de 46% deste valor, enquanto a perda para os estados é 54%.

Os cálculos são da equipe técnica da CNM comparando as arrecadações de 2019 com os registros nos primeiros meses de 2020. A projeção mais detalhada da arrecadação tributária foi realizada por bimestres e destaca que o 3º bimestre está sendo o mais afetado. A expectativa é que gradualmente os efeitos sejam reduzidos.

Regiões

De acordo com o supervisor do núcleo de desenvolvimento social da CNM, Denilson Magalhães, a crise atinge as diferentes regiões brasileiras com variada intensidade.

Ele destacou que a entidade vem, desde o início da pandemia, buscando recursos federais para auxiliar os gestores “neste momento que os municípios precisam de verbas especiais para atender às necessidades urgentes”.

Magalhães citou que a maior urgência demandada pelos gestores municipais é na área da saúde e lembrou a transferência financeira para enfrentamento à Covid-19 de R$ 202.269.203,20 para os municípios da Bahia até o início de junho.

Ele, que é especialista na área da saúde, revelou uma das preocupações da entidade em relação aos R$ 60,18 bilhões aprovados para ajuda financeira para estados e municípios. “Esse auxílio emergencial termina em setembro. E depois disso?”, indagou.

Magalhães salientou que está dialogado com os prefeitos sobre medidas que reduzam os prejuízos em seus municípios. “Os gestores precisam estar alinhados com a retomada econômica, que tem que ser bem pensada”, enfatizou, destacando que as ações devem envolver “as três esferas administrativas, para pensar a saída desta crise para o Brasil”.

Adequação

O professor Antônio Magalhães Ribeiro, doutor em sociologia econômica e mestre em administração, avalia que a forma de condução financeira adotada pelos municípios baianos nos últimos anos tem papel fundamental para o enfrentamento da crise sanitária atual. “Os próximos meses serão mais difíceis, mas é sempre possível uma adequação à realidade, a partir da criatividade e soluções de iniciativa própria”, aponta.

Ribeiro relembra que o artigo 158 da Constituição Federal significou, por um lado, um grande avanço no terreno das repartições tributárias no Brasil, à medida que regulamentou as transferências de recursos para os entes federativos, tornando-as obrigatórias e aparentemente rompendo com a tradição de arranjos e favores políticos que precediam a liberação de recursos para estados e municípios.

Por outro lado, no entanto, a segurança de poder contar com recursos da cota-parte do ICMS e do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, em datas determinadas, levou muitos gestores municipais a um estado de acomodação, traduzido na subestimação da arrecadação dos tributos municipais, equívoco que seria sentido mais tarde, com o crescimento das despesas e especialmente em momentos de redução das verbas oriundas dos governos federal e estaduais, que também enfrentam dificuldades.

“De uma breve análise na gestão financeira de alguns municípios baianos, no período 2016-2019, é possível identificar em Feira de Santana, Camaçari e Luís Eduardo Magalhães, por exemplo, um equilíbrio fiscal acima da média geral. Em comum, apresentaram, no final de 2019, um superávit corrente, o que significa que as despesas se mantiveram nos limites das receitas”, avalia, acrescentando que nestes locais as receitas próprias cresceram em uma proporção superior às receitas de transferência, revelando um esforço de arrecadação de tributos.

adblock ativo