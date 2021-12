Começa processo seletivo para vagas remanescentes do FIES

O processo seletivo para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), referente ao segundo semestre de 2019, começa nesta quarta-feira (4). Essas vagas são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa .

Agora, é necessário atenção. Até sexta-feira (6), serão ofertadas somente as vagas remanescentes nas seguintes áreas: Saúde, Engenharia e Ciência da Computação, Licenciatura, Pedagogia normal e superior. A partir do de sábado (7), o leque aumenta para todas as áreas.

Outro ponto que merece atenção é o prazo para participar do processo seletivo, que depende da situação do estudante. Candidatos não matriculados em Instituição de Educação Superior (IES) têm até 11 de setembro para se inscrever. Já os matriculados contam com prazo maior, que vai até 29 de novembro.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa atender às seguintes condições:

- Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), a partir da edição de 2010, obtendo média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero;

- Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Após a conclusão da inscrição, o candidato tem dois dias úteis para validar as informações na instituição de ensino.

