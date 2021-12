Começa nesta tarde a distribuição de 347 mil doses da vacina para mais de 280 municípios

As 347 mil doses de vacina contra o Coronavírus que chegaram à Bahia, na manhã desta sexta-feira (26), começam a ser distribuídas nesta tarde para mais de 280 município baianos, conforme estimativa da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).

O Governo da Bahia informou que, nesta remessa, foram enviadas 141 mil doses da vacina da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, e mais 206 mil doses da Coronavac, produzida pela Instituto Butantan. Com o novo lote, a Bahia totaliza 2.386.600 milhões de doses de vacinas recebidas desde o dia 18 de janeiro, data de chegada da primeira remessa.

Após ter sido realizada a conferência da carga recebida, o novo lote de vacinas segue para as 30 centrais regionais da Bahia e, de lá, despachadas para os municípios. O transporte das doses de Salvador para o interior do Estado será feito em aeronaves do Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador (CMG).

De acordo com a coordenadora de imunização da SESAB, Vânia Vanden Broucke, as doses que chegaram nesta sexta-feira serão enviadas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. "Na Região Metropolitana, todos os municípios já estão habilitados nesta condição e receberão os imunizantes de forma imediata ainda nesta sexta-feira", afirmou.

Com o avanço da vacinação, ficou aprovado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa da saúde que reúne gestores de saúde dos 417 municípios e do Estado, a recomendação para vacinação de idosos com 60 anos ou mais de forma escalonada. A resolução foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).

Ainda segundo a coordenadora, a nova remessa dará possibilidade de que continue sendo imunizado o público alvo da primeira fase do plano de vacinação contra o Coronavírus. A CIB definiu também que a população quilombola e pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise poderão ser vacinadas.

Com 1.213.020 vacinados - dos quais 303.015 receberam também a segunda dose até às 15h de quinta-feira (25) -, a Bahia é o quarto Estado do país com o maior número de imunizados.

