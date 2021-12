Combate a incêndio em Barra chega ao 17° dia; queimadas são monitoradas em outras cidades

O combate ao incêndio florestal no município de Barra, Oeste da Bahia, chegou ao 17° dia nesta segunda-feira, 5. De acordo com o Grupamento Militar de Bombeiros (GMB), durante o sobrevoo os pilotos das aeronaves noticiaram três pontos de fumaça na região. Os militares fizeram o combate em solo em duas áreas, enquanto as aeronaves lançavam água em outro ponto. Conforme dados do Climatempo, nesta terça-feira, 6, a temperatura deverá chegar a 38°C e a intensidade dos ventos em torno de 33 km/h.

Incêndio em Ibotirama

Nesta segunda-feira, 5, os militares iniciaram o monitoramento em Ibotirama a 655 km de Salvador. Segundo o GMB, os bombeiros percorreram todo perímetro da área queimada, inclusive em horários de temperatura elevada e ventos fortes, verificando e eliminando os pontos quentes existentes. Nesta terça, os bombeiros vão continuar no monitoramento da região, o objetivo é eliminar totalmente possíveis pontos de reignição.

Incêndio em Xique-Xique extinto

Também nesta segunda os bombeiros militares retornaram a área das torres de produção de energia eólica Xique-Xique a 517 km da capital baiana, e identificaram que o incêndio havia sido extinto no combate do dia anterior. Ainda conforme o órgão, para evitar possíveis definições, os militares monitoraram toda a área e verificaram que não havia mais riscos.

adblock ativo