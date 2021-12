Coleta do dado biométrico é uma das novidades do ENEM 2019

Os candidatos do ENEM 2019 devem esperar por novidades. As mudanças foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) na segunda-feira, 11. A principal delas é em relação ao procedimento de coleta do dado biométrico, item de segurança adotado pelo Enem desde 2016.

A alteração faz parte de uma série de otimizações de processos com o objetivo de economizar nas avaliações aplicadas pelo instituto.

Novidades ENEM 2019

O INEP adotará também uma pequena esponja que permite a coleta da digital e pode ser utilizada mais de três mil vezes. Até 2018, a ficha para coleta do dado biométrico continha uma lâmina de grafite, individual.

Houve alteração nos Cadernos de Questões do ENEM. A diagramação garantirá um grande espaço em branco para apoio na elaboração de cálculos e da redação. A medida eliminará a necessidade de impressão das folhas de rascunhos personalizadas, permitindo uma significativa economia com papel e impressão. A alteração faz parte de uma série de otimizações de processos.

Sobre o ENEM 2019

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 já tem data marcada. As provas acontecem nos dias 3 e 11 de novembro em todas as regiões do país.

Já o edital do ENEM 2019 está previsto para ser divulgado neste mês de março. No entanto o INEP já confirmou os prazos para solicitação de isenção, justificativa de ausência e inscrições.

Para que ser ENEM

O Enem é uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior . Com o resultado, os candidatos podem pleitear benefícios estudantis através de programas do governo de acesso ao Ensino Superior, SiSU , PROUNI e FIES. O ENEM é também utilizado como processo de seleção para o ingresso em universidades portuguesas.

Etapa

>> Solicitação de Isenção/Justificativa de ausência - 1 a 10 de abril

>> Inscrições - 6 a 17 de maio

>> Aplicação - 3 e 10 de novembro

