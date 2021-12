Colégios estaduais realizam eleições do Colegiado Escolar

Estudantes, professores, funcionários e famílias ligados à rede estadual de ensino estão mobilizados, durante toda esta semana, para a escolha dos novos membros do Colegiado Escolar. As eleições seguem até sexta-feira (2), nos colégios da capital e do interior, e os novos representantes da comunidade escolar cumprirão um mandato de dois anos. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, o colegiado tem como missão contribuir para a gestão democrática e participativa das escolas, visando a união de todos pela melhoria da educação pública.

No Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Sul 2 (CETEP 2), em Itabuna, a eleição acontecerá nesta quarta-feira (31), durante todo o dia. A coordenadora pedagógica Meire Cerqueira explica como os participantes estão se mobilizando para conquistar os eleitores. “Cada candidato de cada categoria pede seus votos de forma independente, por meio de vídeos, panfletos, passagem em sala em sala e abordagem dos colegas no intervalo das aulas”. A estudante Maria Luiza Silva Santos, 16, 1º ano do curso de Logística, por exemplo, conta que aproveita a hora do recreio para pedir votos. “Converso com meus colegas, falo sobre as ações que buscarei junto à direção da unidade, como as novas tecnologias para usarmos no nosso aprendizado; e sobre a valorização da cultura e dos esportes da nossa escola, para que possamos concorrer com mais força nos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP)”, disse.

Na Escola Estadual Rodolfo de Abreu, que fica na zona rural da cidade de Jussiape, o funcionário do setor administrativo, César Augusto Oliveira dos Santos, fala das suas intenções ao se candidatar para o Colegiado Escolar. “Quero melhorar o máximo possível a nossa escola, pois isso reflete em nossa comunidade. Por ser na zona rural, temos uma aproximação maior com os estudantes, todos se conhecem. Então, caso vença, vou cumprir meu mandato baseado no que os alunos desejam para melhorar a nossa unidade”.

Colegiado Escolar -

Composto por representantes dos estudantes, dos professores, dos funcionários e das famílias, o Colegiado Escolar garante a gestão democrática do ensino público na concepção, na execução, no controle, no acompanhamento e na avaliação dos processos administrativos e pedagógicos da ação educativa, através da participação da comunidade escolar e local. Dentre as ações prioritárias do colegiado, destacam-se: acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e do Plano de Gestão e do Regimento Escolar; monitoramento e parceria com o corpo docente e equipe gestora para cumprimento do Calendário Escolar; participação no planejamento, análise e aplicação dos recursos financeiros; e articulação com a equipe gestora, incentivando o desenvolvimento de ações para a integração entre a escola, a comunidade e o território.

