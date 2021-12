Colégios estaduais de Praia do Forte e Itabuna concorrem a prêmio nacional

Uma sala de arte construída com bambu; a banana verde usada como matéria-prima para produção de plástico. Estas inspirações renderam dois projetos voltados à sustentabilidade, desenvolvidos por estudantes e professores do Colégio Estadual Alaor Coutinho, localizado em Praia do Forte, e do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, respectivamente. Os dois trabalhos concorrem, nesta terça-feira (5), em São Paulo, à quarta edição do prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa da Samsung com o objetivo de estimular projetos científicos que buscam soluções sustentáveis para problemas existentes na comunidade em que vivem.

Ao todo, foram inscritos 1.371 projetos de autoria de 41.929 estudantes de escolas públicas de todo o país. Foram selecionados 25 projetos, cinco de cada região do Brasil. Os dois projetos da rede estadual ganharam a etapa regional da premiação, sendo os únicos a representar a Bahia.

O projeto “Biosala: sala de artes, sala da vida”, do Colégio Estadual Alaor Coutinho, visou a construção de uma sala de artes sustentável, utilizando os princípios da bioconstrução, por meio do resgate dos saberes tradicionais indígenas e afrodescendentes. Já o “Bioplástico de banana verde”, do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, tem como um dos objetivos encontrar uma alternativa sustentável para o uso da banana verde, que é inviável para o comércio, na produção do ‘plástico’ biodegradável de rápida decomposição, minimizando, assim, o uso ou descarte do plástico convencional e, consequentemente, diminuindo a poluição do meio ambiente.

“Ficamos entre os 25 melhores do Brasil e isso é uma vitória, um grande reconhecimento do trabalho pedagógico, que foi inovador e buscou uma alternativa sustentável para a nossa escola. Estamos felizes, já ganhamos um notebook da Samsung e estamos celebrando”, afirmou a diretora do Colégio Estadual Alaor Coutinho, Maria do Socorro de Deus. A professora Fátima Tanaka ressaltou que a premiação é um estímulo à iniciação científica. “Isto é um incentivo muito grande, ver um projeto dando fruto, com o envolvimento dos alunos dentro de um trabalho de iniciação científica em sala de aula”.

A gestora do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, Ednail Miranda, falou sobre da sua alegria pelo reconhecimento. “Estamos muito felizes com a repercussão e o reconhecimento do nosso projeto desenvolvido em sala de aula. É um orgulho para toda a nossa escola que recebeu, este ano, o projeto Escolas Culturais e está fomentando, cada vez mais, o protagonismo dos nossos estudantes por meio da Ciência, da Inovação, da Arte e da Cultura”.

